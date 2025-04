Debiopharm Research Manufacturing S.A. (Debiopharm, www.debiopharm.com), ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das sich der Heilung von Krebs und Infektionskrankheiten verschrieben hat, und Oncodesign Services www.oncodesign-services.com ), ein führendes Auftragsforschungsunternehmen (CRO) mit Spezialisierung auf Wirkstoffforschung und präklinische Dienstleistungen, geben die Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung über die Nutzung der AbYlink-Technologie für präklinische Dienstleistungen bekannt.

AbYlink ist eine regioselektive Biokonjugationstechnologie, die sich ideal für die Herstellung von Konjugaten für therapeutische und nicht-invasive diagnostische Anwendungen eignet. Oncodesign Services wird diese Spitzentechnologie zur Herstellung von Antikörper-Chelator-Konjugaten für präklinische Studien nutzen, um Erkenntnisse über die prädiktive Wirksamkeit neuartiger Behandlungsansätze in der molekularen Strahlentherapie und insbesondere der Radioimmuntherapie im Zusammenhang mit Krebs zu gewinnen. Auf der AACR-Jahrestagung 2025 wird ein gemeinsames Poster vorgestellt, das den Einsatz der nicht-invasiven Technologie in der Radioimmuntherapie an HER2+-Tumoren in Tiermodellen demonstriert.

"Wir haben die Wirksamkeit dieser leistungsstarken Technologie zur schnellen und kovalenten Konjugation beliebiger handelsüblicher Antikörper mit einem Bildgebungsmittel in einem einzigen Schritt nachgewiesen. Unsere strategische Zusammenarbeit mit Oncodesign Services ermöglicht einen breiteren Zugang zu und eine breitere Nutzung von nicht-invasiven Bildgebungsanwendungen und bietet Biotech- und Pharmapartnern eine innovative Lösung zur Integration von Bildgebung in die Entwicklung neuer Antikörper- und ADC-basierter Therapeutika", kommentierte Frédéric Lévy, Chief Scientific Officer bei Debiopharm.

Aidan Synnott, CEO von Oncodesign Services, sagte: "Wir freuen uns, diese Spitzentechnologie für unsere Kunden in unser Portfolio aufzunehmen. Die AbYlink-Technologie bietet den Vorteil, reproduzierbare Chargen von biokonjugierten Antikörpern und ADCs herzustellen, die die Spezifität und Wirksamkeit der gezielten Strahlentherapie gewährleisten."

Über AbYlink

AbYlink ist eine vielseitige und schnelle regio-selektive chemische Konjugationstechnologie zur Herstellung diagnostischer oder therapeutischer Konjugate. Dieses einstufige Verfahren führt zu einer stabilen Konjugation an definierten und unveränderlichen Stellen auf der Fc-Domäne eines Antikörpers oder ähnlichem, ohne die Antigen-bindenden Regionen zu beeinträchtigen. Es ermöglicht eine nahtlose und reproduzierbare Konjugation von Wirkstoffen (z. B. einem Chelatbildner für die Radiomarkierung, einem Fluoreszenzfarbstoff oder einem Medikament) an Antikörper oder ADCs. Die universelle Anwendbarkeit der Technologie wurde für verschiedene Antikörper-Isotypen und Wirkstoffe nachgewiesen.

Über Debiopharm Research Manufacturing

Debiopharm Research Manufacturing stellt Medikamente zur Behandlung von Prostatakrebs, Brustkrebs und vorzeitiger Pubertät her, und zwar in seinem Werk in Martigny, wo 200 Mitarbeiter beschäftigt sind. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft des Pharmaunternehmens Debiopharm mit Hauptsitz in Lausanne, Schweiz. Debiopharm ist ein innovatives Unternehmen, das über 90 seiner Ressourcen für Innovation und die Entwicklung neuer Medikamente aufwendet. Seine Mission ist es, innovative Therapien zu entwickeln, die auf einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und bei Infektionskrankheiten abzielen. Wir schließen die Lücke zwischen bahnbrechenden Entdeckungen und der tatsächlichen Versorgung von Patienten, identifizieren vielversprechende Wirkstoffe und Technologien für die Einlizenzierung, weisen deren Sicherheit und Wirksamkeit in klinischen Studien nach und wählen dann Partner für die pharmazeutische Vermarktung aus, um den Zugang für Patienten weltweit zu maximieren.

Über Oncodesign Services

Oncodesign Services ist ein Auftragsforschungsunternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung spezialisiert hat. Das Unternehmen arbeitet mit globalen Biopharma-Partnern zusammen, um Therapien in den Bereichen Onkologie, Entzündungskrankheiten und Infektionskrankheiten durch integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Proteinwissenschaften, Strukturbiologie, medizinische Chemie, Pharmako-Imaging, DMPK und In-vivo-/In-vitro-Pharmakologie voranzutreiben. Oncodesign Services verfügt über europäische Niederlassungen in Frankreich und den Niederlanden.

