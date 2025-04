DJ Bundesregierung erwartet Stagnation der Wirtschaft in diesem Jahr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr gesenkt und rechnet nur noch mit einer Stagnation der Wirtschaft. Bisher war sie von einem Wachstum um 0,3 Prozent ausgegangen. Für das nächste Jahr veranschlagt die Bundesregierung in ihrer Frühjahrsprognose ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,0 Prozent. Zuvor hatte sie einen Zuwachs um 1,1 Prozent erwartet.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte: "Die deutsche Wirtschaftspolitik steht vor großen Herausforderungen, aber sie ist krisenerprobt. Seit 2020 befanden wir uns im Krisenmodus - die Covid-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit der Energie- und Inflationskrise haben uns stark gefordert. Nun steht die deutsche Wirtschaft durch die unberechenbare Handelspolitik der Vereinigten Staaten erneut vor großen Herausforderungen."

Wegen der engen Verflechtung der deutschen Wirtschaft in den globalen Lieferketten und der hohen außenwirtschaftlichen Offenheit könnte der neue US-Protektionismus deutliche direkte und indirekte Auswirkungen auf das deutsche Wirtschaftswachstum haben, fügte Habeck hinzu.

"Es ist deshalb in unserem starken Interesse, dass die EU und die USA im Rahmen der laufenden Verhandlungen eine Lösung des Zollkonflikts finden", sagte Habeck. "Dabei müssen wir die EU in ihrer klaren Haltung unterstützen, selbstbewusst mit den USA zu verhandeln und gleichzeitig darauf vorbereitet zu sein, auch wirksame Gegenmaßnahmen zu verhängen. Die Geschlossenheit der EU ist dabei zentral. Denn nur dann können wir in diesem Konflikt bestehen. Das heißt: kein Land und auch kein Unternehmen dürfen sich aus dieser Solidarität verabschieden."

April 24, 2025 08:11 ET (12:11 GMT)

