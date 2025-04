Wien (www.fondscheck.de) - In der Asset-Management-Branche stehen mehrere Hochzeiten an, so die Experten von "FONDS professionell".Festgezurrt sei der Kauf von AXA Investment Managers durch die französische Großbank BNP Paribas. Im August hätten beide Seiten exklusive Verhandlungen angekündigt. Im Dezember hätten sie dann den Vertrag unterzeichnet. Die Gesellschaften würden zusammen ein Vermögen von rund 1,5 Billionen Euro verwalten. BNP Paribas blättere 5,1 Milliarden Euro für AXA IM auf den Tisch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...