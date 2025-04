Die Wall Street hat gestern an ihre starke Performance vom Dienstag angeknüpft. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 schlossen klar im Plus. Heute deuten sich zum Start erst einmal Verluste an. Neben Zollaussagen stehen diverse Bilanzen im Fokus. Bei den Einzelthemen geht es heute um IBM, Alphabet, Intuitive ...