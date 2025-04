Der neue Bau wird von der Stadt Venedig im Bosco dello Sport in Tessera (VE) errichtet.

Die Pläne für ein neues City-Stadion, das für Fußball, Rugby der Serie A und verschiedene andere Veranstaltungen wie Konzerte genutzt werden soll, wurden vorgestellt und der Stadtverwaltung von Venedig vorgelegt.

Maffeis Engineering und Populous, das weltweit führende Architektur- und Designbüro im Bereich Sport und Unterhaltung, wurden von dem unternehmensübergreifenden Konsortium, das sich aus Mitgliedern von Costruzioni Bordignon, Fincantieri Infrastrutture und Ranzato Impianti zusammensetzt, mit der Planung und Konstruktion beauftragt. Der Zuschlag für das Projekt wurde im März 2024 erteilt.

Das neue Serie-A-Stadion wird über 18.500 Plätze verfügen. Es wird Teil eines umfangreichen Masterplans für den Sportbereich sein, der in Tessera im neuen Bosco dello Sport, einem 116 Hektar großen multifunktionalen Zentrum im Norden der Stadt, realisiert wird und Sport, Sozialleben, Bildung und Wohlbefinden verbinden soll.

Das Design des Stadions ist von der umgebenden Landschaft mit ihren geschwungenen Linien, die dem übergeordneten Masterplan folgen und mit der nahe gelegenen Arena und dem Sportzentrum interagieren, inspiriert. Auch die Begrenzungslinie folgt dem organischen Gesamtlayout: Mit ihrer klaren Struktur fügt sich das Stadion ideal in den Sports Forest ein, fast wie ein Pavillon in einem Garten.

Die Fassade ist durch eine Komposition vertikaler Elemente geprägt, die in einem regelmäßigen Muster nach oben verlaufen und eine markante Kulisse für den oberen Teil der Zuschauerränge bilden. Die Stadionkonstruktion wirkt dadurch leicht und luftig, und der Blick über die Stadionkuppel wird nicht versperrt.

Das halbmondförmige Podium umfasst das Stadion harmonisch und wird zu einem strategischen Bestandteil der Struktur, der entworfen wurde, um Raum für Parkplätze und andere Dienstleistungen zu schaffen.

Die Zuschauerränge verlaufen an der Süd- Ost- und Nordseite in einem nahezu durchgehenden Abschnitt. Die spezialisierten Designer von Populous haben sie im Hinblick auf optimale Sichtverhältnisse während der Spiele konzipiert. Durch die kompakte und monumentale Anordnung wird ein maximales Fanerlebnis garantiert und die Atmosphäre noch verstärkt.

Die VIP-Räumlichkeiten befinden sich im West Stand und bieten erstklassige und einzigartige Erlebnisse. Für die Fans der Heimmannschaft wurden spezielle Bereiche eingerichtet, unter anderem eine überdachte Galerie, die das Stadion rundum umgibt und exklusive Services sowie einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Landschaft bietet.

Ein vielfältiges Angebot an gastronomischen Einrichtungen und Begegnungsstätten wird das Erlebnis für alle Zuschauer insgesamt noch attraktiver machen. Das Stadion wurde gemäß den höchsten Standards für barrierefreies Design konzipiert, sodass jeder die Anlage nutzen und in vollen Zügen genießen kann.

Das neue Stadion in Venedig wird so gestaltet sein, dass es für Rugby-Spiele der Serie A und Live-Veranstaltungen wie Konzerte umgebaut werden kann, was die Anlage noch lebendiger und attraktiver für die lokale Bevölkerung machen wird.

Auch Soil Engineering, Seingim und Gae Engineering wirken an dem Stadionprojekt mit.

Luigi Brugnaro, Bürgermeister der Stadt Venedig:

"Ich bin wirklich stolz und erfreut, dieses Projekt vorstellen zu können, das ein Symbol für Erneuerung und ein Beispiel für eine Stadt ist, die etwas erreichen will. Nun ist es an der Zeit für uns, eines der modernsten und fortschrittlichsten Stadien der Welt zu bauen.

Dieses Projekt wird nicht nur für unsere Metropolregion, sondern für das ganze Land von großer Bedeutung sein. Hier werden Fußball- und Rugbyspiele sowie kulturelle Veranstaltungen und Konzerte stattfinden, und in Verbindung mit der neuen Arena werden neue Arbeitsplätze geschaffen.

Mit dem gesamten Bosco dello Sport-Areal wird Venedig endlich ein neues Epizentrum für Sport, soziales Leben, Inklusion und Nachhaltigkeit haben. Ich danke allen, die im Laufe der Jahre an der Verwirklichung dieses Traums mitgewirkt haben."

Massimo Maffeis, CEO von Maffeis Engineering:

"Für uns steht dieses Stadion sinnbildlich für Venetians for Veneto (Venetianer für Venetien). Wir haben zwar Erfahrung in der Arbeit an internationalen Projekten, doch ein Projekt, das sich mehr als andere als "unser" Projekt anfühlt, ist natürlich mit besonderen Emotionen verbunden und motiviert uns noch mehr. Wir sind stolz darauf, Teil dieses Projekts und dieses Teams zu sein."

Silvia Prandelli, Senior Principal und General Manager von Populous Italia:

"Das neue Stadion in Venedig wird der Stadt die Sportinfrastruktur zur Verfügung stellen, die sie verdient. Das einzigartige Design des Stadions wurde speziell im Hinblick auf ein optimales Fanerlebnis entworfen. Populous Italia ist stolz darauf, auch einen Beitrag zum Projekt Bosco dello Sport leisten zu können einem Ort, an dem erstklassige Unterhaltung und Sportaktivitäten auf jedem Niveau einen transformativen und regenerativen Einfluss auf die Region haben werden. Das Projekt wird, nicht zuletzt dank seiner strategisch günstigen Lage, als Katalysator für die Region wirken und zahlreiche nationale und internationale Besucher anziehen."

