Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Johannes Heckmann (CEO) wird die wichtigsten Highlights aus dem vierten Quartal 2024 der Nabaltec AG erläutern.Nabaltec AG06.05.2025 09:00Johannes Heckmann, CEO und Günther Spitzer, CFONach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/q4-2024-highlights-1stjmw8v+++Über Nabaltec AG: Nabaltec ist ein führender Hersteller umweltfreundlicher, ungiftiger Flammschutzmittel, die in Kunststoffen und industriellen Anwendungen verwendet werden. Mit ihrem Produktsortiment ist das Unternehmen in globalen Wachstumsmärkten gut positioniert, die durch eine zunehmend strengere Regulierung geprägt sind. Mit Boehmit (einer hochmargigen Beschichtungslösung für EV-Batterien) und ihrem Gap Filler (gemischt mit Klebstoffen für EV-Batterien) sollte das Unternehmen erheblich von der Elektrifizierung der Automobilindustrie profitieren. Nabaltec betreibt Produktionsstätten in Deutschland und den USA.

ISIN: DE000A0KPPR7