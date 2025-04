Tilray erweitert Getränkesortiment mit neuem Whiskey, doch geplanter Reverse Split belastet die Aktie. Bleibt der Abwärtstrend ungebrochen?

Whiskey-Release als Diversifikationsschritt

Tilray setzt seinen Vorstoß in den Getränkemarkt fort. Die unternehmenseigene Marke Breckenridge Distillery brachte jetzt den Breckenridge Cognac Cask Finish Whiskey neu auf den Markt. Nach einer limitierten Auflage 2022 soll das Produkt zunächst in Colorado und später bundesweit verfügbar sein.

Geplante Aktienzusammenlegung sorgt für Skepsis

Ein zentraler Punkt ist der geplante Reverse Split der Aktien im Verhältnis zwischen 1:10 und 1:20. Der Vorstand will damit die Notierung an der Nasdaq sichern und die Aktie an vergleichbare Unternehmen angleichen. Die außerordentliche Hauptversammlung dazu findet am 10. Juni statt. Doch solche Maßnahmen werden oft als Zeichen von Schwäche gewertet - der Kursverlust des vergangenen Jahres spricht eine klare Sprache.

Märkte bleiben unbeeindruckt

Die Reaktion der Anleger fällt verhalten aus. Trotz strategischer Initiativen wie der Produkterweiterung dominiert die Skepsis. Die Notwendigkeit einer Aktienzusammenlegung überstrahlt derzeit alle operativen Entwicklungen. Bleibt die Frage: Kann Tilray diesen Abwärtstrend noch umkehren? Die jüngsten Signale deuten nicht darauf hin.

