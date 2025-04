NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 137 auf 157 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kursentwicklung unter Europas Spirituosenherstellern sei 2025 bislang äußerst unterschiedlich gewesen, wobei Brauereiwerte klar die Nase vorn gehabt hätten, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei die Bewertung aber klar gesunken. Brauereiaktien seien außerordentlich günstig zu haben. Stirling hatte seine Kursziele zuletzt am 10. April an die Zoll- und Währungsthematik angepasst und hob sie nun durch die Bank um rund 15 Prozent. Top-Favoriten blieben Heineken und Campari./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 05:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 05:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120693