Die neue Zusammenarbeit bringt Tools für mehr Anzeigentransparenz und -leistung

MGID, globale Werbeplattform und Experte für Native Ads, gibt eine neue Partnerschaft mit Integral Ad Science (IAS) bekannt. IAS ist eine führende, internationale Plattform für Media-Messung und -Optimierung. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Ad Verification und die Messung der Kampagnenleistung für Advertiser zu verbessern. Die Kooperation ersetzt das kürzlich eingestellte Tool Oracle Moat. IAS wird damit von MGID als führende Lösung zur Gewährleistung von Transparenz, Brand Safety und exakten Kampagnenmetriken eingesetzt.

Im Rahmen der Partnerschaft wird die Ad-Verification-Technologie von IAS in die Plattform von MGID integriert. Advertiser erhalten dadurch Echtzeit-Daten zur Qualität, Sichtbarkeit und Eignung ihrer Anzeigen. Wichtige Kennzahlen wie Aufmerksamkeit, Reichweite, Frequenz, Invalid Traffic und Umsatzsteigerung lassen sich überwachen und nachverfolgen. Auf diese Weise können Advertiser detailliert nachvollziehen, wo und wie ihre Anzeigen gesehen werden und auf dieser Basis eine noch bessere Performance im globalen Native-Advertising-Netzwerk von MGID erzielen.

Wir freuen uns sehr darüber, IAS als unseren neuen Partner in den Bereichen Measurement und Optimierung zu begrüßen sagt Sergii Denysenko, CEO von MGID. "Nachdem Oracle sich aus dem Adtech-Segment zurückzieht, war es uns wichtig, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das unseren Ansatz hinsichtlich Transparenz, Qualität und Performance teilt. Durch die Spitzentechnologie von IAS können sich unsere Advertiser auf die Integrität ihrer Kampagnen verlassen. Gleichzeitig erhalten sie detaillierte Einblicke, um die Ergebnisse zu optimieren und für Brand Safety zu sorgen."

Advertiser, die die Werbeplattform MGID nutzen, haben nun Zugang zu den bewährten Reporting-Tools von IAS, mit denen sie die Wirksamkeit von Anzeigen in verschiedenen Kanälen und Umgebungen messen können. Diese Insights tragen dazu dabei, Werbestrategien zu optimieren und dafür zu sorgen, dass Kampagnen die gewünschten Zielgruppen erreichen und in sicheren, sichtbaren und betrugsfreien Umgebungen ausgespielt werden. Die erweiterten Funktionen maximieren den Wert jeder Anzeigeneinblendung, ausgerichtet an den Kampagnenzielen der Advertiser.

Über MGID

MGID ist eine globale Werbeplattform, die Marken und Publisher dabei unterstützt, im Open Web mit innovativer 'Nativer Werbung' erfolgreich zu sein. Dabei nutzt MGID KI-basierte Technologien mit einem Privacy-First-Ansatz, um qualitativ hochwertige, relevante Ads auf seinen Partner-Seiten auszuspielen und erreicht damit monatlich mehr als eine Milliarde Nutzer. Die vielfältigen Werbeformate der Plattform die Spanne reicht von Native Ads über Display Ads bis hin zu Video Ads sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nutzererlebnis und Werbeleistung. Sie schaffen Aufmerksamkeit für Advertiser und ermöglichen es gleichzeitig Publishern, ihre Besucher effektiv zu monetarisieren.

MGID wurde in der Ukraine gegründet, hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica und ist weltweit mit 18 Niederlassungen vertreten. Durch Investitionen in Technologie, Mitarbeiter und strategische Partnerschaften verzeichnet MGID seit fünf Jahren jedes Jahr zweistellige Wachstumsraten. Während MGID seine Reichweite in Nord- und Südamerika, Europa und Asien kontinuierlich ausbaut, bleibt der Fokus des Unternehmens gleichzeitig auf ein nachhaltiges profitables Wachstum ausgerichtet. Die Herausforderungen innerhalb des digitalen Werbeökosystems unterliegen ständiger Veränderung. MGID entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter, um den Akteuren an beiden Enden der Wertschöpfungskette bei der Bewältigung dieser Herausforderungen dauerhaft helfen zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mgid.com oder kontaktieren Sie uns unter hello@mgidpr.com.

Über Integral Ad Science

Integral Ad Science (IAS) ist eine führende globale Plattform für Mediamessung und -optimierung, die den weltweit größten Werbetreibenden, Publishern und Mediaplattformen die aussagekräftigsten Daten der Branche zur Verfügung stellt, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Software von IAS liefert umfassende und angereicherte Daten, die sicherstellen, dass Anzeigen von echten Menschen in sicheren und geeigneten Umgebungen gesehen werden, während die Rendite der Werbeausgaben für Werbetreibende und der Ertrag für Publisher verbessert wird. Unsere Mission ist es, der globale Maßstab für Vertrauen und Transparenz in der Qualität digitaler Medien zu sein.

Weitere Informationen finden sich unter www.integralads.com/de.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250423973037/de/

Contacts:

hello@mgidpr.com