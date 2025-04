New York und London (ots/PRNewswire) -Die neue Funktionalität ermöglicht es Unternehmen, ihre doppelte Wesentlichkeitsbewertung einfach und kontinuierlich zu aktualisieren und so ein proaktives Risikomanagement und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.Datamaran (https://www.datamaran.com/), der Marktführer im Bereich der KI-gestützten ESG-Software, gab heute die Einführung von DMA Evaluate bekannt, einer Erweiterung seiner Funktionen für die doppelte Wesentlichkeitsbewertung (DMA), die es Unternehmen ermöglicht, ihre Bewertungen laufend zu aktualisieren, ohne die Last von Tabellenkalkulationen und manuellen Prozessen.Mit der neuen Funktion können Datamaran-Kunden eine bestehende Bewertung innerhalb von Minuten statt Wochen aktualisieren oder wiederholen und diesen Prozess intern verwalten, anstatt ihn an Berater auszulagern, wenn sie wichtige externe oder interne Entwicklungen in Bezug auf wesentliche Themen, Risiken und Chancen (IROs) verstehen und darauf reagieren müssen."Wesentlichkeit ist nicht statisch, und Unternehmen benötigen eine Möglichkeit, ihre ESG-Prioritäten kontinuierlich zu überwachen und zu verfeinern, ohne jedes Mal eine mühsame, manuelle Wesentlichkeitsbewertung durchführen zu müssen", so Marjella Lecourt-Alma, CEO und Mitbegründerin von Datamaran. "Mit unserer neuesten Innovation können Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften effizient einhalten und gleichzeitig ihre ESG-Strategie stärken."Gemäß der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) und den Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) müssen Unternehmen offenlegen, wie sich wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs) im Laufe der Zeit verändern. Außerdem wird von ihnen erwartet, dass sie die Führungskräfte regelmäßig über diese Entwicklungen informieren.Viele Unternehmen verlassen sich immer noch auf statische, auf Tabellenkalkulationen basierende Bewertungen, die schnell veralten und für deren Aktualisierung oft die Unterstützung externer Berater erforderlich ist. Mit DMA Evaluate können Unternehmen diese Hürden umgehen und einen wiederholbaren, skalierbaren Prozess einführen, der sich nahtlos in ihre bestehenden Governance-Rahmenwerke integrieren lässt. Die neue Funktion ermöglicht es den Kunden auch, ihre IRO-Bibliotheken sicher zu speichern und zu verwalten, um die Rückverfolgbarkeit und Auditfähigkeit zu gewährleisten.Mit DMA Evaluate können Unternehmen jetzt:- Ermitteln, was sich geändert hat: KI nutzen, um externe Veränderungen in der regulatorischen Landschaft, Strategien von Mitbewerbern und Erwartungen von Interessengruppen zu erkennen.- Interne Überprüfungen straffen: Fachexperten (SMEs) effizient mit automatisierten Arbeitsabläufen und prüfungsfähiger Dokumentation engagieren.- Die kontinuierliche Einhaltung der Vorschriften gewährleisten: Eine dynamische, aktuelle Wesentlichkeitsbewertung durchführen, die den strengsten Standards entspricht.- Audit-Prozesse vereinfachen: Eine einzige Quelle der Wahrheit mit detaillierter Dokumentation und laufenden Prüfpfaden beibehalten.- Die Entscheidungsfindung verbessern: Sich einen Überblick über die sich entwickelnden ESG-Risiken und -Chancen verschaffen, um Ihre Geschäftsstrategie zu unterstützen.Diese Produktverbesserung baut auf dem von Datamaran im Oktober 2024 eingeführten IRO Hub (https://blog.datamaran.com/new-iro-management-functionality) auf, der die Art und Weise, wie Unternehmen wesentliche ESG-Themen identifizieren und verwalten, verändert hat.Kontakt:Helen Skeen - helen.skeen@datamaran.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2671133/Datamaran_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/datamaran-fuhrt-mit-dma-evaluate-einen-intelligenteren-besser-skalierbaren-ansatz-fur-doppelte-wesentlichkeit-ein-302437007.htmlOriginal-Content von: Datamaran Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179380/6019288