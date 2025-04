Bonn (ots) -Am Samstag, 26. April 2025, überträgt phoenix ab 08.45 Uhr in einer Sondersendung die Beisetzung von Papst Franziskus live aus Rom. Bis etwa 15.00 Uhr begleitet der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF die Zeremonie mit allen wichtigen Momenten, Stimmen und Einschätzungen. Die Trauerfeier übernimmt phoenix von der ARD.Moderiert wird die Sendung live von Stephan Kulle, langjähriger phoenix-Moderator und Vatikanexperte. Direkt aus Rom ordnet er das Geschehen rund um die Trauerfeier und die Überführung des verstorbenen Pontifex zur päpstlichen Basilika Santa Maria Maggiore sowie das anschließende Begräbnis ein. Für Kulle ist es bereits das dritte Papstbegräbnis, das er begleitet - eine besondere Expertise, die er in die Berichterstattung einbringt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6019286