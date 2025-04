Anlage in Arizona soll jährlich 25.000 Tonnen ausgediente Komponenten mit Seltenerd-Permanentmagneten verarbeiten

Cyclic Materials, ein fortschrittliches Recyclingunternehmen, das eine Kreislaufwirtschaft für Seltenerdelemente (REE) und andere kritische Materialien aufbaut, gab heute bekannt, dass es über 20 Millionen US-Dollar in seine erste kommerzielle Anlage in Mesa, Arizona, investiert hat. Die neue hochmoderne Anlage wird der weltweit erste REE-Recyclingbetrieb des Unternehmens sein, der sich auf die Trennung von Permanentmagneten aus bisher nicht verwerteten Altprodukten unter Verwendung seines proprietären MagCycle?-Verfahrens konzentriert.

Im Rahmen seines Engagements für den Aufbau eines nachhaltigen Ökosystems baut Cyclic Materials ein Netzwerk für die Beschaffung von Rohstoffen auf, das den gesamten US-Markt versorgen wird. Das Unternehmen hat bereits Partnerschaften im Südwesten der USA geschlossen, einer wichtigen Region mit einem geschätzten Volumen von 155.000 Tonnen ausgedienten Komponenten aus Automobilen und Elektronikschrott pro Jahr. Nun baut es seine Reichweite aktiv auf das gesamte Land aus, um eine robustere und skalierbare Lieferkette aufzubauen.

"Wir freuen uns darauf, Anfang 2026 den kommerziellen Betrieb in den USA aufzunehmen", sagte Ahmad Ghahreman, CEO und Mitbegründer von Cyclic Materials. "Wir haben den dynamischen Südwesten als Standort für unser erstes Werk in den USA und weltweit gewählt, um in der Nähe von Rohstoffen zu sein, die uns bei unserer Mission unterstützen, das globale Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Seltenerdmetallen zu beseitigen. Durch die Entwicklung zirkulärer Lieferketten können wir die Abhängigkeit von ausländischen Quellen reduzieren und eine stabilere Versorgung mit Seltenen Erden für die Zukunft sichern."

Die Rekrutierung der ersten Mitarbeiter für das Werk in Mesa soll im zweiten Quartal 2025 beginnen, um die über 30 Stellen zu besetzen, die für den Betrieb der Anlage erforderlich sind. Das neue Werk wird dazu beitragen, Innovationen in der Elektronikschrott- und Metallrecyclingbranche voranzutreiben und gleichzeitig das lokale Wirtschaftswachstum zu unterstützen.

Vertreter des Bundesstaates begrüßten die Nachricht und lobten sie als einen wichtigen Schritt für das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region.

"Wir sind stolz darauf, dass Cyclic Materials seine erste US-Anlage hier in Arizona errichtet", sagte Gouverneurin Katie Hobbs. "Diese Anlage wird Arbeitsplätze für Familien schaffen, florierende Branchen unterstützen und gleichzeitig die saubere Energiewirtschaft Arizonas vorantreiben."

"Diese Anlage bedeutet mehr gut bezahlte Arbeitsplätze in Mesa und eine stärkere Lieferkette, die alles von Elektrofahrzeugen bis hin zu künstlicher Intelligenz antreibt", sagte Senator Mark Kelly. "Arizona ist führend im Bereich saubere Energie und Innovation, und diese Investition wird dafür sorgen, dass wir hier vor Ort mehr von dem bauen, was wir brauchen."

"Die Investition von Cyclic Materials in Mesa ist ein bedeutender Gewinn für Arizona. Diese neue Anlage wird nicht nur gut bezahlte Arbeitsplätze für unsere Gemeinde schaffen, sondern Arizona auch als führendes Unternehmen in der wichtigen Recyclingindustrie für Seltenerdmetalle positionieren ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Wirtschaft und zur Sicherung einer nachhaltigen Zukunft", sagte Senator Ruben Gallego.

Lokale Politiker betonten, dass der geplante Standort von Cyclic Materials zur Stärkung der lokalen Arbeitskräfte und zur Förderung von Innovationen im Bereich saubere Energie beitragen werde. "Investitionen in die Kreislaufwirtschaft sind für den Großraum Phoenix von entscheidender Bedeutung, um seine Entwicklung als Weltklasse-Region für Unternehmen und Menschen fortzusetzen", sagte Chris Camacho, Präsident und CEO des Greater Phoenix Economic Council. "Cyclic Materials ergänzt die starke Präsenz von Rechenzentren und Elektrofahrzeugherstellern in der Region, schafft eine nachhaltigere Lieferkette und stärkt gleichzeitig die Verfügbarkeit von Seltenen Erden und anderen kritischen Ressourcen im Inland."

"Wir sind stolz darauf, Cyclic Materials in Mesa willkommen zu heißen. Die Investition schafft Arbeitsplätze in unserer Gemeinde und positioniert Mesa als Zentrum für saubere Technologien und nachhaltige Fertigung", sagte Bürgermeister Mark Freeman. "Das ist genau die Art von zukunftsorientierter Industrie, die wir anziehen wollen, um eine widerstandsfähige und grüne wirtschaftliche Zukunft aufzubauen."

"Die Anlage von Cyclic Materials unterstreicht die globale Attraktivität Arizonas für Hightech-Industrien", sagte Sandra Watson, Präsidentin und CEO der Arizona Commerce Authority. "Mit dieser hochmodernen Anlage wird Cyclic Materials das Ökosystem für erneuerbare Energien in Arizona stärken und unsere Führungsposition im Bereich neuer Technologien weiter ausbauen."

Cyclic Materials hat im vergangenen Jahr in seiner Serie-B-Finanzierungsrunde 57 Millionen US-Dollar aufgebracht, unterstützt von globalen Branchenführern wie Microsoft, Hitachi Ventures, BMW iVentures und den Spezialfonds ArcTern Ventures und Fifth Wall. Die ursprüngliche Finanzierungsrunde in Höhe von 53 Millionen US-Dollar wurde um Investitionen von InMotion Ventures und dem Climate Pledge Fund von Amazon erweitert. Zusammen machen diese Investitionen Cyclic Materials zu einem wichtigen Partner für Unternehmen, die nachhaltige und kreislauffähige Lieferkettenlösungen suchen, insbesondere in der Automobil- und Rechenzentrumsbranche. Der Schritt in die USA unterstreicht die entscheidende Rolle, die Cyclic Materials bei der Förderung nachhaltiger Lieferketten spielt, während das Unternehmen seine Präsenz in Nordamerika ausbaut und Pläne für eine Expansion nach Europa hat.

Die proprietären Technologien von Cyclic Materials, das 2021 gegründet wurde, ermöglichen die wirtschaftliche und nachhaltige Rückgewinnung kritischer Rohstoffe aus ausgedienten Elektromotoren von Fahrzeugen, Windkraftanlagen, MRT-Geräten und Elektronikschrott aus Rechenzentren. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen strategische Partnerschaften mit wichtigen Branchenführern wie Solvay, Vattenfall, Synetiq und VACUUMSCHMELZE geschlossen, um Magnete mit Seltenerdmetallen zu recyceln und eine Kreislauf-Lieferkette aufzubauen.

