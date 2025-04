Wien (www.fondscheck.de) - Klaus Burkhart übergibt seine Anteile an der GAP Vermögensverwaltung an seinen langjährigen Mitgesellschafter Hans-Otto Trümper, so die Experten von "FONDS professionell".Das teilte der Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Köln mit.Burkhart und Trümper verbinde eine "vertrauensvolle Zusammenarbeit, die bereits in den 1980er Jahren begann", heiße es in der Mitteilung. Seit 2015 würden sie die GAP als gemeinsame Gesellschafter und Geschäftsführer führen. Zuvor habe Trümper für Grossbötzl, Schmitz & Partner gearbeitet. "Die nun erfolgte Übergabe der Anteile ist ein bewusst gestalteter Schritt in der Entwicklung des Unternehmens", so GAP. ...

