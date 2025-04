© Foto: manaemedia - picture alliance

Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble hat am Donnerstagmittag seine Quartalsbilanz vorgelegt. Vor allem die Umsatzentwicklung fiel enttäuschend aus.Seit 68 Jahren zahlt Procter & Gamble eine ununterbrochen steigende Dividende. Damit gehört der Konsumgüterhersteller zu den Dividendenkönigen und bietet eine der zuverlässigsten Ausschüttungen, welche die Wall Street zu bieten hat. Säulen dieses Erfolgs waren eine knallharte Kostenkontrolle und Ausgabendisziplin. Doch wie die am Donnerstagmittag vorgelegten Quartalszahlen beweisen, gestalten sich diese Herausforderungen in einem von Unsicherheit und steigenden Input-Kosten geprägten Umfeld als immer größer. Der Ergebnisbericht weiß nicht …