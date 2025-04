EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Kooperation

PRESSEMITTEILUNG Diginex und Baker Tilly Singapur geben strategische Allianz zur Bereitstellung der diginexESG-Plattform für die Kunden von Baker Tilly bekannt London - 24. April 2025 - Diginex Limited ("Diginex") (NASDAQ: DGNX), ein Impact-Technologie-Unternehmen, das sich auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) spezialisiert hat, und Baker Tilly Singapore ("Baker Tilly"), ein weltweit anerkanntes Beratungs-, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, haben heute eine strategische Allianz bekannt gegeben, um die innovative diginexESG-Plattform von Diginex in das Kundenangebot von Baker Tilly zu integrieren. Diese Zusammenarbeit wird es dem vielfältigen Kundenstamm von Baker Tilly ermöglichen, die ESG-Berichterstattung zu optimieren, die Compliance zu verbessern und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben, um der weltweit steigenden Nachfrage nach Transparenz und Verantwortlichkeit gerecht zu werden. Die diginexESG-Plattform, eine preisgekrönte Cloud-basierte Lösung, die mit wichtigen Rahmenwerken wie GRI, SASB und ISSB kompatibel ist, bietet End-to-End-Tools für die Identifizierung von Themen, die Datenerfassung und die Zusammenarbeit bei der Veröffentlichung von Berichten. Durch diese Allianz erhalten die Kunden von Baker Tilly aus verschiedenen Branchen Zugang zu der intuitiven Technologie von diginexESG, unterstützt durch die umfassende Expertise von Baker Tilly in den Bereichen ESG-Beratung, Risikomanagement und Unternehmensstrategie. Die strategische Partnerschaft zielt darauf ab, die Komplexität der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu vereinfachen und Kunden dabei zu unterstützen, die sich wandelnden regulatorischen Anforderungen und Erwartungen der Investoren zu erfüllen. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Baker Tilly, einem anerkannten Marktführer im Bereich professioneller Dienstleistungen, der diginexESG seinen Kunden zugänglich macht", so Mark Blick, CEO von Diginex. "Diese Allianz steht im Einklang mit unserer Mission, den Zugang zu fortschrittlichen ESG-Tools zu erleichtern und Unternehmen jeder Größe dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig messbare Ergebnisse zu erzielen." Joshua Ong, geschäftsführender Gesellschafter bei Baker Tilly Singapore, sagte: "Wir sind bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die einen Mehrwert für die Geschäfte unserer Kunden schaffen und gleichzeitig die Herausforderungen lösen, denen sie aufgrund fragmentierter Systeme und Ressourcen gegenüberstehen. Die Allianz mit Diginex bietet eine neue Plattform, welche die täglichen Abläufe unserer Kunden verbessert und ihnen hilft, fundierte Entscheidungen beim Aufbau widerstandsfähiger, zukunftsfähiger Unternehmen zu treffen." "In der Region Asien-Pazifik wächst der Druck auf Unternehmen, hochwertige ESG-Daten zu liefern, die globalen Standards entsprechen", fügte Tina Thomas, Leiterin ESG & Nachhaltigkeit bei Baker Tilly Singapore, hinzu. Die Allianz entsteht zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Unternehmen einer verstärkten Kontrolle durch Regulierungsbehörden, Investoren und Stakeholdern ausgesetzt sind, um eine solide ESG-Performance nachzuweisen. Das globale Netzwerk von Baker Tilly in Verbindung mit der Spitzentechnologie von Diginex versetzt beide Unternehmen in die Lage, neue Standards für die ESG-Berichterstattung und -Compliance zu setzen.

Über Diginex Limited

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen. Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 17 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/ .





Über Baker Tilly Singapur

Baker Tilly Singapur ist eine Full-Service-Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft, die branchenspezifische Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung anbietet. Mit unserem Fokus auf Unternehmer, Familienunternehmen, gemeinnützige Organisationen und börsennotierte Unternehmen unterstützen wir unsere Kunden bei der Planung ihrer Zukunft. Baker Tilly Singapur ist ein unabhängiges Mitglied von Baker Tilly International, einem der zehn größten Netzwerke für Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung weltweit. Baker Tilly Singapore bietet eine umfassende Palette von ESG-Dienstleistungen an, darunter ESG-Bewertung, Strategieentwicklung, Berichterstattung und Offenlegung, Stakeholder-Engagement, Risikomanagement, Nachhaltigkeitszertifizierung, ESG-Integration in Investitionen sowie Schulungen und Weiterbildungen. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von Baker Tilly Singapore finden Sie unter www.bakertilly.sg .





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie seine finanzielle Lage, Geschäftsergebnisse, Unternehmensstrategie und finanziellen Anforderungen beeinflussen könnten.



Anleger können zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie "ungefähr", "glaubt", "hofft", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", "dürfte" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen.



Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, die nach dem Veröffentlichungsdatum eintreten, oder um Änderungen der eigenen Erwartungen zu reflektieren - es sei denn, eine solche Verpflichtung besteht kraft Gesetzes.



Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Das Unternehmen weist Investoren ausdrücklich darauf hin, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt, auch andere Faktoren zu berücksichtigen, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt wurden und die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken könnten.





Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:



Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt - Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (40) 609186-0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt USA

Kincade Ayers

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global



IR-Kontakt - Asien

Shelly Cheng

Strategic Public Relations Group Ltd.

Telefon: +852 2864-4857

E-Mail: sprg_diginex@sprg.com.hk



Kontakt Baker Tilly Singapore

Darrick Chew

Marketing Manager

darrick.chew@bakertilly.sg



