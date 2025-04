Aktuelles vom KMU-Anleihemarkt

Der April 2025 wird sicherlich seinen festen Platz in den finanzpolitischen Geschichtsbüchern erhalten - die Verschärfung der US-Zollpolitik zum Monatsbeginn hat die globalen Kapitalmärkte orkanartig durchgefegt. Die baldig angekündigte Zollpause beschwichtigte zwar etwas - nichtsdestotrotz, die Rückkehr zu protektionistischen Tönen in der US-Handelspolitik sorgt auch weiterhin für heftige Stürme und Unsicherheit. Und Unsicherheit ist an den Finanzmärkten meist kein allzu guter Begleiter. Die Auswirkungen sind weitreichend - nicht nur für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...