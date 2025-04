© Foto: adobe.stock.com

Edelmetall- und Rohstoffpreise unterliegen in der aktuellen Phase einer großen Volatilität. Selbst der Goldpreis präsentierte sich zuletzt ungewohnt schwankungsfreudig. Auch in Bezug auf Brent Öl könnte es bald knallen.Abseits von Brent Öl - Gold, Silber und Kupfer im Fokus Während der Goldpreis etwas nachgab, was nach der fulminanten Rallye eigentlich nicht überraschen sollte, haben konjunktursensible Edelmetalle und Rohstoffe weiterhin Oberwasser. Stellvertretend sei auf die Preisentwicklung bei Kupfer verwiesen. Das Industriemetall legt in diesen Tagen ein eindrucksvolles Comeback auf das Börsenparkett. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Nun eskaliert auch Kupfer! Kupferpreis völlig …