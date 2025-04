Porsche VZ (P911): US-Zölle läuten Probleme ein | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 24.04.2025

AKTIE IM FOKUS: Porsche VZ

WKN: PAG911 - ISIN: DE000PAG9113 - Ticker: P911



Fundamentaldaten:

aktueller Preis 45,54 EUR Marktkapitalisierung 21,05 Mrd. EUR Umsatz 2024 40,08 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 43,10 % KGV 2025* 14,44 4 Wochen Performance - 5,93 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025* 3,87 % Branche Automobilproduktion

* Prognose

Parkettgeflüster:

Bedingt durch Fehler in der Fahrzeugsoftware wurden in den USA tausende Autos in die Werkstätten gerufen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde schätzt, dass etwa 2 Prozent der Fahrzeuge durch eine Fehlfunktion in der Instrumententafel betroffen sein könnten.

Porsche hat kein Werk in den USA und ist von den US-Zöllen, die vor einigen Wochen eingeführt wurden, besonders betroffen. Damit hat der Konzern nur wenige Möglichkeiten den Zoll zu umgehen. Die amerikanischen Porsche Händler haben bereits vorher hohe Lagerbestände aufgebaut, um vor Inkrafttreten der US-Zölle Fahrzeuge durch den US-Zoll zu schleusen. Die Porsche Händler in den USA haben im ersten Quartal 37 Prozent mehr Fahrzeuge abgenommen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Porsche hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, wie sich die Verkaufspreise nach Inkrafttreten der hohen US-Zölle entwickeln werden.

Anleger setzen darauf, dass wohlhabende Kunden, die die Zielgruppe von Porsche sind, höhere Preise verkraften können. Die Aktie hat sich in den letzten Handelstagen etwas erholen können.

Um die Abhängigkeit von Kraftfahrzeugen zu reduzieren, beschäftigt sich das Management von Porsche damit ein weiteres Standbein, abseits der Kfz Industrie, aufzubauen. Die Überlegungen gehen dabei in Richtung der Rüstungsbranche, die aktuell boomt und aller Voraussicht nach auch in den kommenden Jahren Anlegerliebling bleiben wird....

