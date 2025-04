Der weltweit führende Tier-1-Zulieferer für fortschrittliche Fahrwerks- und Bremssysteme hat seine Produktionskapazitäten für magnetorheologische Stoßdämpfer der vierten Generation deutlich erweitert. Die BWI Group produziert nun 600.000 Einheiten zusätzlich, für einzigartige Leistung zu konkurrenzfähigen Kosten.

Durch diese Erweiterung unterstreicht die BWI Group ihr Engagement für kundenorientierte Innovationen. Sie wird ihr branchenführendes MagneRide-Fahrwerkssystem in den kommenden Jahren für rund 2 Millionen Fahrzeuge verfügbar machen und damit die Vorzüge dieser Fahrzeuge maximieren.

Das Unternehmen erwartet größere Skaleneffekte, so dass Automobilhersteller eine aktive Federung zu einem günstigeren Preis integrieren und ihre Wettbewerbsposition auf dem globalen Markt verbessern können.

MagneRide-Fahrwerkssysteme werden häufig als "aktives Fahrwerk in einem passiven Stoßdämpfer-Paket" bezeichnet. Sie sind eine Spitzentechnologie mit herausragender Anpassbarkeit für das Sportwagen- und Luxusfahrzeugsegment. Ferrari, Lamborghini, Mustang und Cadillac haben in den letzten zwei Jahrzehnten MagneRide-Fahrwerke in viele Modelle integriert.

Warum MagneRide 4.0 einen unvergleichlichen Mehrwert bietet:

Intelligente, adaptive Leistung: Justiert die Federkraft innerhalb einer Sekunde 1.000 Mal, für optimale Fahrqualität und die Kombination aus Luxuskomfort und dynamischem Handling.

Bewährte Langlebigkeit: Gleichbleibende Leistung auch unter extremen Bedingungen (-30 °C bis 105 °C).

Adaptierbare Fahrmodi: Der Fahrer kann das Ansprechverhalten des Fahrwerks individuell auf unterschiedliche Straßenbedingungen abstimmen und je nach Bedarf den Komfort oder die Sportlichkeit maximieren.

Kosteneffiziente Premium-Technologie: Vereint die Vorteile einer aktiven Federung mit einem kompakten, wartungsfreundlichen Design und senkt so die Betriebskosten.

Als weltweit einziger Komplettentwickler und Großserienhersteller von magnetorheologischen Stoßdämpfern hat die BWI Group seit der Einführung dieses Systems im Jahr 2002 mehr als 10 Millionen MagneRide-Dämpfer ausgeliefert.

Die BWI Group macht nun die Fahrwerke der Luxusklasse im Markt zugänglicher und tritt den Beweis an, dass eine fortschrittliche Fahrdynamik nicht unbedingt zu einem hohen Preis angeboten werden muss.

Das Unternehmen nutzt seine zwanzigjährige Erfahrung, um mit den Werken in Polen, Mexiko und China seine Spitzen-Fahrwerkstechnologie breiteren Nutzergruppen verfügbar zu machen.

Die soeben erweiterte Produktionskapazität der BWI Group ermöglicht eine schnelle Reaktion auf die Marktanforderungen und steigert die Durchdringung verschiedener Marktsegmente. Außerdem wurden eine Qualitätsüberwachung für den gesamten Produktionsprozess, die Automation der Logistik und die Digitalisierung der kompletten Wertschöpfungskette implementiert, was für 0 Fehler und absolute Zuverlässigkeit in der Produktion sorgt.

Dieser strategische Schritt wird dazu beitragen, dass die Automobilhersteller modernste Fahrwerkstechnologie in eine breitere Palette von Fahrzeugen integrieren können, um mehr Nutzern eine überragende Balance aus Sportlichkeit, Komfort und Erschwinglichkeit anzubieten.

