Erfurt (ots) -Die Screwball-Komödie aus der Initiative Der besondere Kinderfilm "Der Prank - April, April!" (KiKA/MDR/BR/HR) ist in der Kategorie Fiktion Langfilm für das 33. Deutsche Kinder Medien Festival Goldener Spatz nominiert. In der Kategorie Fiktion Serie Live-Action treten die KiKA-Formate "Stark mit Fidi: Maxi will nicht das Tablet ausmachen" (KiKA) und "GONG! Mein spektRakuläres Leben: Zuhören" (KiKA) beim diesjährigen Wettbewerb an. Während des Festivals vom 1. bis 7. Juni 2025 entscheidet die Kinderjury, welches Format einen GOLDENEN SPATZEN erhält."Der Prank - April, April!" (KiKA/MDR/BR/HR): Ein aus dem Ruder laufender Aprilscherz des chinesischen Gastschülers Xi Zhou (Max Zheng) katapultiert Lucas Roosen (Noél Gabriel Kipp) und seine Familie aus dem Alltag. Der eigentlich harmlose Prank wird zum Ausgangspunkt einer irrwitzigen Verfolgungsjagd, die planlose Polizisten, Gangsterrapper und Muskelprotze auf den Plan ruft, einen Schutzgelderpresserring auffliegen lässt und eine Liebe gefährdet."Der Prank" ist eine Produktion der Kundschafter Filmproduktion GmbH (Produzent: Matthias Miegel), in Ko-Produktion mit Tellfilm GmbH (Produzentin: Katrin Renz). Autoren sind Benjamin Heisenberg und Peer Klehmet (Luzern/ Berlin). Für die Redaktion sind bei KiKA Stefan Pfäffle und Silke Haverkamp zuständig."Stark mit Fidi: Maxi will nicht das Tablet ausmachen" (KiKA): Die KiKA-Vorschulserie behandelt Konflikte aus dem Familienalltag und bietet Lösungsansätze. Mit dabei ist die "KiKA-Baumhaus"-Fledermaus Fidi, die den Kindern zuhört, Trost spendet und spielerisch eine Strategie zur Problemlösung entwickelt. In der zweiten Folge "Stark mit Fidi: Maxi will nicht das Tablet ausmachen" darf Maxi ein Video schauen, will danach aber das Tablet nicht ausschalten. Als es zum Streit mit seinem Papa kommt, hilft Fidi dabei, diesen zu schlichten.Produziert wurde "Stark mit Fidi" von Lupalipa Media im Auftrag von KiKA. Die redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Silvia Keil."GONG! Mein spektRakuläres Leben: Zuhören" (KiKA): Die Dramedy-Serie zeigt das Leben von Eileen (Julia Kovacs). Sie ist Autistin und die bevorstehende Klassenfahrt ist für sie eine Horrorvorstellung. Auch wenn sie zunächst den Ausflug sabotieren will, ändert sich ihr Plan: Bis zur Klassenfahrt möchte sie eine beste Freundin oder einen besten Freund finden, um die Reise gemeinsam zu überstehen. In Folge sechs "Zuhören" wird Eileen zum Chor eingeladen. Obwohl sie eigentlich gern singt, ist ihr die Probe zu laut und unruhig.Die Bücher zur Serie verantworteten Corinna C. Poetter, Katherine Zimmermann, Simon Seeliger und Julia Hingst. Produziert wurde "Gong! Mein spektRakuläres Leben" im Auftrag von KiKA von der eitelsonnenschein GmbH mit Lutz Heineking Jr. und Danny Fischer als Produzenten. Bei KiKA wurde die Serie von Tina Debertin und Silke Haverkamp redaktionell betreut.Viele weitere Formate aus dem KiKA-Angebot sind im Wettbewerb dabei: "Lenas Hof - Das mutterlose Ei" (ZDF), "SAÏD & ANNA: Patient" (SWR), "Zirkuskind" (hr/MDR/SWR), "Schau in meine Welt!: Heavy Metal Dreams - Der erste eigene Song" (hr), "Ich bin Ich: Elise mag Spinnen" (rbb), "Schau in meine Welt!: Loreley wird Fußballschiedsrichterin" (rbb), "Das Camp in der Wildnis: Alles Nass!" (BR), "Dunking Girls - Saisonstart" (rbb/NDR) und "PUR+: Ich brauch' dein Blut!" (ZDF).Der GOLDENE SPATZ ist das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien. 2025 wird zum 33. Mal eingeladen, sich einen Überblick über qualitativ hochwertige deutschsprachige Produktionen für Kinder zu verschaffen.Weitere Informationen zum Festival finden Sie unter goldenerspatz.de.