Im Jahr 1952 begründete die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) den Tag des Baumes in Deutschland. Auch in diesem Jahr gibt es zum Aktionstag wieder zahlreiche Möglichkeiten sich für den Wald und die Bäume einzusetzen."Viele Gedenktage weisen in die Vergangenheit, der Tag des Baumes zeigt in die Zukunft." Unter diesem Motto begründete der US-Amerikaner Julius Sterling Morton 1872 den "Arbor Day". In Deutschland wurde der Tag des Baumes in Anlehnung an das US-amerikanische Vorbild 1952 von der SDW eingeführt. Damals pflanzten Robert Lehr, der zu dieser Zeit Präsident der SDW war, und der damalige Bundespräsident Prof. Dr. Theodor Heuss einen Bergahorn im Bonner Hofgarten. Auch heute dient der Tag des Baumes als Anlass sich für den Wald einzusetzen und ist so zu einem der größten deutschen Aktionstage für den Wald- und Naturschutz geworden. Insbesondere in städtischen Räumen wird durch den Tag des Baumes - oftmals in Verknüpfung mit einer Pflanzung des gewählten Baumes des Jahres - ein Bewusstsein für die Schönheit und den Nutzen der Bäume geschaffen.Baumwissen: Stadtbäume- Stadtbäume helfen durch Verdunstung bei der Kühlung der Umgebungstemperatur und reduzieren durch Beschattung die einfallende UV-Strahlung um bis zu 90 Prozent.- Mit ihren Blättern fangen die Bäume Regen ab. Sie sorgen außerdem für eine höhere Wasseraufnahmekapazität der Böden, was, zum Beispiel im Fall von Starkregenereignissen, die Gefahr von Überflutungen verringern kann.- Was wäre eine Stadt ohne Bäume: Das Laub der Bäume verringert nicht nur den städtischen Lärm - die Begrünung unserer Städte steigert ganz allgemein das mentale Wohlergehen.Selbst aktiv werdenEs lohnt sich also weiterhin für die Bäume und die Zukunft aktiv zu bleiben. Der Tag des Baumes bietet dafür verschiedene Möglichkeiten. Historisch sind Baumpflanzungen direkt mit dem Aktionstag verbunden - allerdings sollten Freiwillige beachten, dass die Pflanzsaison aufgrund der globalen Erderwärmung zum Tag des Baumes bereits beendet ist und nur noch Einzelbäume mit Wurzelballen gepflanzt werden können. Natürlich kann man sich auch an solchen symbolischen Pflanzungen beteiligen oder bereits Zeit für die im Herbst beginnende Pflanzsaison einplanen. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten aktiv zu werden: Mit Baumpatenschaften kann die Verantwortung für einen Stadtbaum in der Nähe übernommen werden; im eigenen Garten lässt sich durch das Pflanzen bestimmter Baumsorten die Biodiversität fördern; der Kauf von zertifiziert nachhaltigen Holzprodukten fördert eine nachhaltige Forstwirtschaft; durch das Schaffen von Bewusstsein im eigenen Umfeld werden die Bäume als Thema in die Öffentlichkeit gebracht.Spendenaufruf zum Tag des BaumesNicht zuletzt können durch Baumspenden Organisationen bei der Wiederbewaldung großer Flächen unterstützt werden. Aufgrund der Dürren ist in Deutschland seit 2018 eine Fläche von über 450.000 Hektar verlorengegangen. Das Spendentool der SDW finden Sie auf unserer Website.Aktionen der SDW zum Tag des Baumes:- Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg: Am 25. April findet im Eichelkamp bei Bornheim eine Baumpflanzung zur Bedeutung klimastabiler Wälder statt.- Landesverband Baden-Württemberg: Shinrinyoku im Arboretum Tauberbischofsheim, am 25. April von 14 bis 17 Uhr.- Landesverband Bayern: Witterungsbedingt vorgezogene Pflanzung am 7. April in Anwesenheit der Staatsministerin Ulrike Scharf.- Landesverband Berlin: Waldspaziergang am Müggelsee inkl. der Suche nach Roteichen und Informationen zu dieser Baumart.- Landesverband Hessen: Am 25. April um 13:30 Uhr in Taunusstein pflanzt die SDW Hessen mit Herrn Staatsminister Ingmar Jung den Baum des Jahres 2025.- Landesverband Niedersachsen: Am 27. April wird mit dem Kreisverband Osnabrücker Land und einem Baumpaten der Baum des Jahres gepflanzt.- Landesverband Thüringen: Pflanzung der Roteiche mit der staatlichen Grundschule Silberborn in Berka vor dem Hainich; Pflanzung einer Eiche mit der Fuchsfarm Erfurt; Pflanzaktion gemeinsam mit der Uni Göttingen, dem Naturpark und ThüringenForst zum Thema BNE und Praxis.- Bundesverband: Gemeinsame Baumpflanzung auf dem Gelände der Kita Rigal'sche Wiese in Bonn.Über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW):Am 5. Dezember 1947 wurde die SDW in Bad Honnef gegründet und ist damit einer der ältesten Naturschutzverbände in Deutschland. Heute engagieren sich in den 15 Landesverbänden rund 25.000 Mitglieder aktiv für den Wald. Auch in diesem Jahr sollen zum Tag des Baumes wieder zahlreiche Veranstaltungen auf die große Bedeutung der Bäume hinweisen.