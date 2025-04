© Foto: ARK Invest

Cathie Wood setzt auf die Zukunft: Lohnt sich der Mut zur Innovation oder werden Milliarden verbrannt? Ein Blick in ihre Investments zeigt, wie sie sich für 2025 aufgestellt hat.Cathie Woods Anlagestrategie scheint simpel: Ihre ARK-ETFs investieren typischerweise in Aktien von aufstrebenden Hightech-Unternehmen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Blockchain, BioTech oder Robotik. Wood sagt, diese Unternehmen hätten das Potenzial, ganze Industriezweige zu revolutionieren - doch ihre Volatilität führt zu erheblichen Schwankungen im Wert der ARK-Fonds. In den zehn Jahren bis 2024 hat der ARK Innovation ETF laut einer aktuellen Analyse von Amy Arnott (Morningstar) rund 7 Milliarden …