Smart Communications, die führende cloudbasierte Plattform für Kundenkommunikation, gibt heute die Übernahme von Joisto, einem Anbieter von Cloud-Datenarchivierung, bekannt. Durch die Übernahme können Kunden nun digitale Aufzeichnungen und Dokumente nahtlos speichern, verwalten und abrufen und gleichzeitig die strengen Aufbewahrungspflichten erfüllen, die in regulierten Branchen weltweit gelten.

"Wir freuen uns, das umfassende Know-how von Joisto im Bereich der Cloud-Archivierung in Smart Communications integrieren zu können", so Leigh Segall, CEO von Smart Communications. "Mit unserer marktführenden Conversation Cloud Plattform verwalten unsere Kunden bereits anspruchsvolle Kundenkommunikation in großem Umfang. Mit der Integration von Joisto erweitern wir diese Fähigkeiten, um der wachsenden Nachfrage nach einer regulierungskonformen und jederzeit zugänglichen Speicherung dieser Kommunikation in der Cloud gerecht zu werden. Gemeinsam unterstützen wir Kunden weltweit bei der Modernisierung und Transformation ihrer Kundenkommunikation.

Die cloudbasierte Archivierungslösung von Joisto ist so konzipiert, dass sie sich über ein umfassendes API-Set nahtlos mit einer Vielzahl zentraler Unternehmenslösungen verbinden lässt. Dadurch können Kunden Dokumente unabhängig von ihrer Quelle speichern, verwalten und abrufen. Mit leistungsstarken Datenerfassungsfunktionen und einer modernen, skalierbaren Cloud-Architektur erfüllt Joisto problemlos die Anforderungen von Unternehmen, große Datenmengen zu speichern und gleichzeitig von überall darauf zuzugreifen. Joisto wurde unter Berücksichtigung von Branchenstandards und Aufbewahrungsrichtlinien entwickelt und unterstützt die Einhaltung der DSGVO sowie die Sicherstellung von Dokumentenintegrität, Dokumentenautorisierung und Benutzerverifizierung.

"Wir bei Joisto freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Smart Communications", sagt Tommi Hänninen, CEO von Joisto. "Wir sind uns der Bedeutung der Archivierung in regulierten Branchen bewusst und sind besonders stolz darauf, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das sich ebenso leidenschaftlich für die Bereitstellung führender Technologien auf Basis moderner Cloud-Architekturen einsetzt. Die Kombination von Smart Communications und Joisto ist sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Kunden ein bedeutender Schritt nach vorn.

Die Übernahme erfolgt in einer Phase anhaltend starken Wachstums für Smart Communications. Das Unternehmen hat seine Führungsposition in den Bereichen Cloud-CCM (Customer Communications Management) und IXM (Interaction Experience Management) weiter ausgebaut und gilt als geschätzter Partner führender Unternehmen im Gesundheitswesen, in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie im öffentlichen Sektor. Darüber hinaus haben Analystenhäuser wie IDC, Aspire, Aragon, Datos und Celent Smart Communications erneut als strategischen Marktführer eingestuft und das Unternehmen für seine Vision, Cloud-Strategie und Innovationskraft ausgezeichnet.

Mit der Erweiterung der Funktionen der Conversation Cloud durch diese Übernahme wird Smart Communications die Integration und Partnerschaften mit führenden Plattformanbietern weltweit weiter ausbauen, um eine nahtlose Kundenkommunikation einschließlich Archivierung für Unternehmen zu gewährleisten.

Smart Communications bietet die Plattform, der führende Unternehmen vertrauen, um personalisierte, konsistente und Compliance-konforme Kommunikation über alle Kanäle bereitzustellen. Die Conversation Cloud umfasst SmartCOMM für die unternehmensweite Kundenkommunikation, SmartIQ für die digitale Transformation von Formularen und SmartDX für die Handelsdokumentation. Mehr als 650 Unternehmen weltweit setzen auf Smart Communications, um komplexe Prozesse zu optimieren sowie sichere und reibungslose Kundenerlebnisse über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter smartcommunications.com

Mit Hauptsitz in Helsinki, Finnland, ist Joisto ein führender Anbieter von cloudbasierten Lösungen für die Archivierung und Verwaltung von Daten. Mehr als 700 Endkunden nutzen die Lösungen von Joisto, um digitale Aufzeichnungen und Dokumente zu speichern, zu verwalten und abzurufen immer in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen ihrer Branche und Region. Die Joisto Plattform nutzt eine moderne, mandantenfähige SaaS-Architektur, um eine schnelle Skalierung für wachsende Archivierungsvorgaben zu ermöglichen, und erfüllt den Archivierungsstandard ISO14641. Weitere Informationen auf joisto.com

