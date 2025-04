FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni nach Zahlen zum ersten Quartal von 17,50 auf 15,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Trotz der gefallenen Ölpreise empfehle er die Aktie des Öl- und Gasunternehmens nach dem guten Jahresauftakt, den angekündigten Gegenmaßnahmen und den bestätigten Ausschüttungen weiter zum Kauf, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Stärke in der Exploration und die Erfolge der Satellitenstrategie ermöglichten dem Unternehmen Wachstum, während die Gewinnschwelle sinke. Zudem verwies er auf hohe Ausschüttungen unter der Beibehaltung einer soliden Bilanz./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 15:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 16:03 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0003132476