Googles Mutterkonzern Alphabet wird seine Ergebnisse für das erste Quartal voraussichtlich nach Börsenschluss am Donnerstag vorlegen.Analysten zeigen sich überwiegend optimistisch in Bezug auf die Fähigkeit des Tech-Giganten, wirtschaftliche Unsicherheiten zu meistern. Analysten der Citi erklärten kürzlich, dass die Google-Suche "eine der letzten Plattformen sein wird, die von makroökonomischen Auswirkungen betroffen ist - und eine der ersten, die sich wieder erholt". Citi hob außerdem das Wachstumspotenzial durch die Einführung von KI-Werkzeugen wie Googles AI Mode in der Suche sowie die neueste Version des unternehmenseigenen Sprachmodells Gemini hervor. Auch Morgan Stanley nannte …