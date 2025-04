(shareribs.com) London 24.04.2025 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag nach oben, unterstützt von den jüngsten Aussagen zu den Fördermengen aus Kasachstan. Die Ölpreise haben sich in den letzten Tagen uneinheitlich entwickelt. Die Notierungen stehen unter dem Eindruck der jüngsten Aussagen der OPEC-Staaten zu den Fördermengen.Die OPEC+ Staaten haben in den letzten Monaten versucht, eine einheitliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...