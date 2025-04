Görlitz (ots) -PRESSEMITTEILUNG zum kulturprogramm PASCH PERFORMT IM Kühlhaus GörlitzSie kommen nach Görlitz um zu singen, tanzen, Theater zu machen und ihre eigenen Kurzfilme zu zeigen: Rund 80 Jugendliche aus 4 Ländern Europas laden im Rahmen der PASCH-InitiativeSchulen: Partner der Zukunftzum bunten Kulturprogramm ein, das am 01. Mai im Görlitzer Kühlhaus stattfindet."In den letzten Monaten haben sich 80 Jugendliche aus Lettland, Polen, Tschechien und der Slowakei mit der Frage beschäftigt, wie unsere Zukunft aussehen soll und was eine Heldin von heute oder einen Helden von morgen auszeichnet", erklärt Philemon Braun, Experte für Unterricht am Goethe-Institut Tschechien."Die Auseinandersetzung war leidenschaftlich und vielseitig, quer durch unterschiedlichste künstlerische Sparten. Entstanden sind unter anderem dreisprachige Lieder, erste vielversprechende Director's Cuts und ein Theaterstück als Camouflage. Sie alle zeichnen ein Bild von den Held:innen von morgen, das wir nun mit Freude dem Görlitzer Publikum vorstellen möchten", so Philemon Braun.Das Projekt PASCH performt des Goethe-Instituts, das im Rahmen der PASCH-Initiative Schulen: Partner der Zukunft des Auswärtigen Amts stattfindet, verbindet kreative, künstlerische und sprachliche Bildungsarbeit. In Workshops treffen Schüler:innen auf internationale Kunstschaffende und entwickeln gemeinsam Stücke, Choreografien, Songs und filmische Szenen. Dem großen Finale am 01. Mai ging eine mehrmonatige Workshop-Phase voraus. So reiste eine Berliner Tanzlehrerin nach Przeworsk in Polen, um dort mit Schülerinnen eine Choreografie zu entwickeln. Eine slowakische Theatergruppe stellt ihren eigenen Superhelden "Rettmann" dar, mit Unterstützung eines Schauspielers und Theaterpädagogen aus Bremen. Ein Song mit dem Titel "Weiter Weg" entstand in Lettland beim Songwriting Workshop von einer Schülerinnenband aus Razekne gemeinsam mit einem österreichischen Musikproduzenten während Schüler*innen aus Tschechien, der Slowakei und Polen in den Gewerken Regie, Schauspiel, Schnitt und Kamera ihre ersten Filmsets und Szenen unter professioneller Anleitung drehten und sich fragten: Was war das Heldenhafteste, was sie je getan haben? Und was hätten sie in einer anderen Situation gemacht, wenn sie mehr Mut gehabt hätten?Nun kommen die Jugendlichen und ihre Workshopleiter:innen nach Görlitz und laden die Öffentlichkeit zur großen Abschlussperformance ins Kühlhaus ein. Unter dem Motto "Held:innen der Zukunft - Von Träumen und Taten" geben sie Einblicke in ihre Arbeiten, Gedanken und Visionen. Das große Finale von PASCH performt findet am 01. Mai statt. Der Eintritt ist kostenlos.Was? PASCH performt. Held:innen der Zukunft - von Träumen und TatenWann? Donnerstag, 01. Mai 2025, 19:00 UhrWo? Kühlhaus Görlitz, Am Bahnhof Weinhübel 2 · 02827 GörlitzEintritt frei. UmAnmeldungwird gebeten.Pressekontakt:Tomáš Moravec | Goethe-Institut Tschechien |00420 721 434 624 | tomas.moravec@goethe.de |www.goethe.de/tschechienOriginal-Content von: Goethe-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43056/6019394