Auch wenn es zuletzt manchen Rückschlag zu verkraften gab, so ist Xiaomi mit seinen E-Autos doch unter dem Strich enorm erfolgreich. Auf dem chinesischen Markt hat sich der SU7 zu einem Kassenschlager entwickelt, welcher das Model 3 von Tesla innerhalb weniger Monate als beliebtestes Auto abgelöst hat. Dieser Erfolg soll in Zukunft in die Welt hinausgetragen werden.

