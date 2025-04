DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hält nach einem Verlust im ersten Quartal an seinem Ergebnisausblick für das Gesamtjahr fest. Für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres sei ein bereinigtes Minus von 143 Millionen Euro zu erwarten, teilte Uniper am Donnerstag nach vorläufigen Berechnungen in Düsseldorf mit. Ein Jahr zuvor hatte Uniper noch einen Gewinn von 581 Millionen ausgewiesen. Das bereinigte Ergebnis von Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird mit minus 139 Millionen Euro ebenfalls deutlich schlechter ausfallen als ein Jahr zuvor (+885 Millionen).

Grund für den Rückgang seien geringere Ergebnisbeiträge aus Absicherungsgeschäften, hieß es. Zudem habe unter anderem auch der Entfall von Erträgen aus der Ersatzbeschaffung ausgebliebener Gasmengen aus Russland zum Rückgang beigetragen. Den vollständigen Quartalsbericht will Uniper am 6. Mai veröffentlichen.

Uniper zählt zu den größten Energieunternehmen des Landes. Die Firma ist unter anderem größter Gashändler und Gasspeicherbetreiber. Der Bund ist verpflichtet, seine Beteiligung bis spätestens 2028 auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie zu reduzieren./jha/jsl/he