Nehmen Sie an der 39.Jahreshauptversammlung (AGM) der International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) vom Dienstag, 13. Mai, bis Donnerstag, 15. Mai 2025, in Amsterdam teil.

Zu den Hauptrednern gehören:

Sarah Breeden , stellvertretende Gouverneurin für Finanzstabilität bei der Bank of England

, stellvertretende Gouverneurin für Finanzstabilität bei der Bank of England José Manuel Campa , Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde

, Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde Luis de Guindos , Vizepräsident der Europäischen Zentralbank

, Vizepräsident der Europäischen Zentralbank Jens Larsen , Leiter Geoökonomie, Eurasia Group

, Leiter Geoökonomie, Eurasia Group Steven Maijoor , Vorstandsmitglied und Vorsitzender der Aufsicht, De Nederlandsche Bank

, Vorstandsmitglied und Vorsitzender der Aufsicht, De Nederlandsche Bank Martin Moloney Stellvertretender Generalsekretär, Finanzstabilitätsrat

Stellvertretender Generalsekretär, Finanzstabilitätsrat Sid Nadella, Direktor, Global Head of Capital Markets Solutions, Google Cloud

Weitere Hauptredner werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Akkreditierte Journalisten sind zur Teilnahme an der Veranstaltung eingeladen und müssen sich im Voraus anmelden.

Bitte senden Sie Ihren Namen, Ihre Zugehörigkeit und Ihre Kontaktdaten an Christopher Faimali, cfaimali@isda.org , +44 20 3808 9736

Die Konferenz umfasst folgende Sitzungen:

Navigieren durch geopolitische Risiken

Nächste Schritte für Basel III in den USA, der EU und Großbritannien

Globale Auswirkungen der Clearing-Vorgabe des US-Finanzministeriums

Die Zukunft der Nachhaltigkeitsagenda der EU

Finanzstabilität und Liquiditätsrisiko

Management von Derivatekündigungen

Weitere Informationen zur Konferenz, einschließlich einer Tagesordnung, finden Sie auf der ISDA-Website. Eine aktualisierte Tagesordnung wird zu gegebener Zeit verfügbar sein.

Journalisten sind zu allen gesellschaftlichen Veranstaltungen eingeladen, einschließlich des Empfangs vor der Konferenz am Dienstag, 13. Mai, um 19:30 Uhr.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an den Abendveranstaltungen streng vertraulich ist und ausschließlich Networking-Zwecken dient, nicht der Berichterstattung.

WANN: Die Konferenzsitzungen finden vom Mittwoch, 14. Mai, bis Donnerstag, 15. Mai 2025, statt. Der Empfang vor der Konferenz findet am Dienstag, 13. Mai, um 19:30 Uhr statt. WO: Mövenpick Hotel Amsterdam Stadtzentrum Piet Heinkade 11, 1019 BR, Amsterdam, Niederlande

Seit 1985 setzt sich die ISDA für mehr Sicherheit und Effizienz auf den globalen Derivatemärkten ein. Heute zählt die ISDA über 1.000 Mitgliedsinstitute aus 76 Ländern. Diese Mitglieder umfassen ein breites Spektrum von Derivatemarktteilnehmern, darunter Unternehmen, Investmentmanager, staatliche und supranationale Einrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Energie- und Rohstoffunternehmen sowie internationale und regionale Banken. Neben Marktteilnehmern gehören zu den Mitgliedern auch wichtige Komponenten der Derivatemarktinfrastruktur, wie Börsen, Intermediäre, Clearingstellen und Register, sowie Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und andere Dienstleister. Informationen über die ISDA und ihre Aktivitäten finden Sie auf der Website der Vereinigung: www.isda.org. Folgen Sie uns auf LinkedIn und YouTube.

