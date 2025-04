Forbo Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

Jens Fankhänel, CEO der Forbo-Gruppe, kehrt nicht in seine Funktion zurück



24.04.2025 / 18:30 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

AD-HOC-MITTEILUNG GEMÄSS ARTIKEL 53 DES KOTIERUNGSREGLEMENTS DER SIX EXCHANGE REGULATION Baar, 24. April 2025 Am 20. Februar 2025 teilte die Forbo-Gruppe mit, dass sich CEO Jens Fankhänel aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Seither führt CFO Andreas Jaeger die Forbo-Gruppe als CEO ad interim. Obwohl der Genesungsprozess gut voranschreitet, hat sich Jens Fankhänel dazu entschieden, nicht mehr in seine Funktion als CEO der Forbo-Gruppe zurückzukehren. Er wird das Unternehmen zum 30. April 2025 verlassen und sich künftig Aufgaben ausserhalb der Forbo-Gruppe widmen. Der gesamte Verwaltungsrat dankt Jens Fankhänel ausdrücklich für sein grosses Engagement und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge wurde eingeleitet. Andreas Jaeger bleibt bis auf Weiteres CEO ad interim der Forbo-Gruppe und arbeitet eng mit dem Präsidenten des Verwaltungsrats, Bernhard Merki, zusammen. MEDIENMITTEILUNG (PDF-FILE) Kontaktperson:

Karin Marti

Head Corporate Communications

Telefon +41 58 787 25 41

karin.marti@forbo.com

www.forbo.com

