© Foto: Dall-E

Cannabis-Aktien machen am Donnerstag mächtig Dampf, allen voran Canopy Growth. US-Präsident Donald Trump will der Branche Zugang zum US-Bankensystem verschaffen.Ein Minus von mehr als der Hälfte seit dem Jahreswechsel und Abgaben von über 85 Prozent gegenüber dem Stand vor einem Jahr - das war bis zum Mittwoch die traurige Bilanz des einstigen Stars der Cannabis-Branche Canopy Growth. Doch am Donnerstag scheint sich das Blatt zugunsten der Bullen zu wenden, fast 20 Prozent konnten die Papiere - und mit ihnen die zahlreicher Wettbewerber, darunter Tilray, Cronos und Aurora Cannabis - am frühen Abend zulegen. Der Grund hierfür ist eine Initiative von US-Präsident Donald Trump. Zugang zum …