"Make the Rest of the World Great Again", nennt Stefan Schrader seine These. Die Politik des US-Präsidenten untergräbt nach Ansicht des Kapitalmarktexperten das Investorenvertrauen in die USA. "Man muss lernen, durch den Lärm zu sehen. Die Nachrichtenlage spiegelt selten die Realität an den Fundamentaldaten wider." Und wie lautet seine konkrete Empfehlung - Das erfahren Sie im Video.