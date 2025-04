DJ Rehn: Zinssenkung möglich bei Rückgang der Inflation unter EZB-Ziel

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte die Zinsen nach Ansicht von Ratsmitglied Olli Rehn bei der nächsten Sitzung im Juni weiter senken, wenn die Prognosen einen Rückgang der Inflation in der Eurozone unter das Zentralbankziel von 2 Prozent zeigen. "Meine Ansicht ist, dass wenn bei der Inflation einen Rückgang unter unser Ziel von 2 Prozent erwartet wird, die richtige Reaktion in einer weiteren Zinssenkung bestehen könnte", sagte der finnische Notenbankchef bei einer Diskussion am Rande der IWF-Frühjahrstagung in Washington D.C..

Die EZB-Sitzung im Juni wird mit neuen Projektionen der EZB zusammenfallen, die erstmals den Schock durch US-Präsident Donald Trumps Zölle berücksichtigen. Viele Ökonomen erwarten, dass die Projektionen der EZB ein schwächeres Wachstum und eine niedrigere Inflation für die Eurozone voraussagen werden. Derzeit liegt die annualisierte Inflationsrate bei 2,4 Prozent. Sie dürfte sich aber in den kommenden Monaten abschwächen.

Die Zinsentscheidung hänge aber weiterhin von den verfügbaren Daten ab, so Rehn. "Das Umfeld ist von großer Unsicherheit geprägt, und der EZB-Rat behält seine volle geldpolitische Handlungsfreiheit", sagte er.

April 24, 2025 12:35 ET (16:35 GMT)

