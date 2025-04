Bitcoin Kurs explodiert: 1 Milliarde US-Dollar in 24 Stunden in den BTC-Token investiert - Was steckt dahinter?

Erst vor wenigen Tagen lag Bitcoin bei 85.000 US-Dollar, stieg dann jedoch innerhalb kürzester Zeit um fast 10.000 US-Dollar in die Höhe. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der BTC-Preis bei über 93.260 US-Dollar. Einer der wichtigsten Gründe dafür: Innerhalb von 24 Stunden haben Bitcoin-Investoren über 1 Milliarde US-Dollar in den weltweit größten Krypto-Token fließen lassen.

Doch lohnt es sich jetzt immer noch, in den BTC Coin zu investieren oder rechnen Krypto-Experten mit erneut fallenden Kursen? Wir werfen einen Blick auf die Bitcoin Prognose.

Starke Nettozuflüsse für US-amerikanische Bitcoin-ETFs

Wie die Krypto-Analyse-Plattform LookOnChain in einem Tweet über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte, flossen über 980 Millionen US-Dollar alleine über institutionelle Anleger in den Bitcoin. Dabei handelt es sich um einen der stärksten Tage seit der Einführung dieser BTC-Spot-ETFs im Januar 2024.

Dies unterstützen auch die aktuellen Daten von The Block: Mittlerweile liegen über 891 Milliarden US-Dollar in den US-amerikanischen Bitcoin-ETFs und in den letzten zwei Tagen sind besonders starke Zuflüsse zu verzeichnen gewesen. Einer der Hauptgründe hierfür dürfte die nachlassende Spannung zwischen den Wirtschaftsgiganten USA und China sein, nachdem Trump angekündigt hatte, dass er seine Haltung ändern wird. Gleichzeitig konnte auch Gold merklich zulegen, was sich positiv auf das Sentiment des "digitalen Goldes" - wie Bitcoin ebenfalls bezeichnet wird - ausgewirkt hat.

A golden cross between the MVRV Ratio and its 365-day SMA could be the spark for a new Bitcoin $BTC bull rally! pic.twitter.com/kPX6gs3gYD - Ali (@ali_charts) April 24, 2025

Außerdem sprechen einige technische Indikatoren dafür, dass sich Bitcoin gerade erst am Anfang einer Bullenrallye befinden könnte. So veröffentlichte der Krypto-Analyst Ali Martinez einen Tweet (siehe oben), in dem er sich mit dem MVRV (Market Value to Realized Value) und dem 365-Tages-SMA (Simple Moving Average) beschäftigt hat. Diese beiden wichtigen Indikatoren würden darauf hindeuten, dass in den kommenden Tagen noch weitere Kursgewinne verzeichnet werden dürften.

Der Krypto-Analyst Mags erklärte in den heutigen Morgenstunden bereits, dass seiner Einschätzung nach Bitcoin auf bis zu 106.000 US-Dollar klettern wird. Dies dürfte wiederum vielen Altcoins eine positive Marktlage bescheren, die bereits in den letzten Tagen von einem ersten Kursgewinn des BTC-Tokens profitieren konnten.

