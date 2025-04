NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni nach den vorgelegten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Aussagen des Finanzchefs und des oberen Managements in der Telefonkonferenz hätten weitere Details zum identifizierten Sparpotenzial von 2 Milliarden Euro geliefert, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei betont worden, dass der Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Euro in diesem Jahr nach der Genehmigung durch die Hauptversammlung das Mindestmaß sei. Romeo resümierte daher, dass die Aktie des Öl- und Gasunternehmens auch in einem schwächeren makroökonomischen Umfeld attraktiv bleibe./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 11:24 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 11:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0003132476