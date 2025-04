Infobip hat seine Führungsposition im Bericht 2025 weiter gestärkt

Die globale Kommunikationsplattform Infobip wurde von Omdia im Bericht "CPaaS Universe" für 2025 als Marktführer eingestuft. Damit wurde Infobip zum dritten Mal als Marktführer anerkannt, wodurch sich sein Gesamtranking 2025 im Vergleich zum vorangegangenen Bericht aus dem Jahr 2023 weiter verbessert hat. Im Omdia-Bericht werden die robusten Dienstleistungen von Infobip im Bereich Communication Platform-as-a-Service (CPaaS) sowie seine RCS-Business-Messaging-Kampagnen (RBM-Kampagnen), seine Anbindung an das aufstrebende Netzwerk-API-Ökosystem und seine Innovationskraft durch KI und generative KI als Schlüsselfaktoren hervorgehoben.

Der Omdia-Bericht CPaaS Universe ist eine Analyse des CPaaS-Marktes, die sich auf Erhebungsdaten stützt, die das Unternehmen aus Prognosen und unternehmensrelevanten Informationen gewinnt. Der Bericht liefert eine vorausschauende Matrix von Fähigkeiten, Attributen und Merkmalen, die innerhalb des Marktes von Bedeutung sind..

Omdia würdigt Infobip als führenden CPaaS-Anbieter, der hervorragende Kommunikationsdienstleistungen für Unternehmen, Entwickler, Hyperscaler, Partner und Telekommunikationsgesellschaften erbringt.

Pamela Clark-Dickson, Principal Analyst bei Omdia, sagte: "Infobip bietet eine breite Palette von Kommunikationskanälen und APIs an. Eines seiner Hauptunterscheidungsmerkmale im Vergleich zu anderen Anbietern in diesem Marktumfeld ist, dass Infobip auch an der Spitze steht, wenn es gilt, neu entstehende Kanäle für das geschäftliche Messaging wie etwa RCS Business Messaging und die Kommunikation zu erschließen, die wesentliche Wachstumstreiber für die Branche und das Unternehmen sind. Infobip fördert die Entwicklung des Netzwerk-API-Ökosystems und unterstützt die Kunden beim Erreichen ihrer geschäftlichen Ziele durch innovative KI- und Gen-KI-Funktionen."

Silvio Kutic, CEO bei Infobip, sagte: "Wir bringen die Innovation innerhalb des Kommunikationsplattform-Ökosystems voran. Mit mehr als 9.700 Verbindungen zu Telekommunikationsgesellschaften ist unsere CPaaS-Plattform eine führende Option für verschiedene Kommunikations- und Customer-Engagement-Lösungen. Omdia hebt unsere Einbindung von KI- und Gen-KI-Funktionen in die CPaaS-Lösung hervor, was die Innovation fördert, die Entwicklung neuer Anwendungsfälle ermöglicht und bestehende Anwendungsfälle verbessert. Durch diese Kombination konnten wir unsere Führungsposition auf dem Markt in diesem Jahr weiter stärken."

Den Omdia-Bericht CPaaS Universe 2025 finden Sie hier: https://www.infobip.com/analyst-reports/omdia-ranks-infobip-as-a-leader

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, den Kunden während des gesamten Kaufprozess zu begleiten. Hier werden auf einer einzigen Plattform Omnichannel-Interaktionen, Nutzerauthentifizierung und ein Kontaktzentrum geboten. Diese Infobip-Lösungen helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu meistern und so Geschäftswachstum zu erzielen und die Kundenbindung zu stärken.

