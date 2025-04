Der Full-Stack-Supraleitungs-Quantencomputer IQM Spark wird im zweiten Quartal 2025 an der Technischen Universität Breslau (WUST) in Polen installiert.

Die WUST beabsichtigt, das System vor allem für Forschungsarbeiten im Bereich der Informatik einzusetzen.

Die Bereitstellung baut auch auf den laufenden Bemühungen von IQM auf, das Quantenökosystem in Polen durch die Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren und Investitionen in lokale Talente auszubauen.

Mit einem Büro in Warschau strebt IQM an, der führende Anbieter von Quantenlösungen auf dem mittel- und osteuropäischen Markt zu werden.

Der erste Quantencomputer in Polen, der von IQM Quantum Computers, einem weltweit führenden Anbieter von supraleitenden Quantencomputern, entwickelt wurde, wird im zweiten Quartal dieses Jahres an der Technischen Universität Breslau (WUST) in Betrieb genommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250424860076/de/

IQM Spark quantum computer

Die Installation dieses Full-Stack-Quantencomputers ist ein wichtiger Meilenstein für den technologischen Fortschritt des Landes. Der 5-Qubit-Quantencomputer mit dem Namen "IQM Spark" wird es der Universität ermöglichen, vor allem im Bereich der Informatik Forschungsarbeiten voranzutreiben.

Das System wird auch Forschern, Doktoranden und Informatikstudenten zur Verfügung stehen. Zu den ersten Nutzern, die ihre Programme auf dem System ausführen werden, gehören voraussichtlich Mitglieder des Quantencomputer-Clubs der Universität.

"Dies ist der erste Quantencomputer in unserem Land und in Osteuropa, der mit der Niedertemperatur-Supraleiter-Qubit-Technologie arbeitet. Das System bietet Studenten in Polen direkten Zugang zu einem echten Quantencomputer für praktische Programmieraufgaben im Bereich Quantencomputing. Unser Ziel ist es, Forschung zu betreiben und IT-Spezialisten auszubilden", sagte Professor Wojciech Bozejko von der Fakultät für Informations- und Kommunikationstechnologie der WUST.

Nach seiner Expansion nach Polen im letzten Jahr mit einer neuen Niederlassung hat IQM Initiativen gestartet, um das Land beim Aufbau eines nachhaltigen Quantencomputing-Ökosystems zu unterstützen. Dazu gehören die Beschleunigung der Markteinführung von Quantenlösungen in Zusammenarbeit mit wichtigen Interessengruppen und Investitionen in lokale Talente.

Der Co-CEO von IQM Quantum Computers, Mikko Välimäki, betont die Bedeutung des Systems für Polen: "Wir sind stolz darauf, den ersten Quantencomputer des Landes zu liefern, um seine Position als führender Standort für die Quantenentwicklung in Mittel- und Osteuropa zu stärken, die Forschung voranzutreiben und das Potenzial für einen Wandel in der modernen Wissenschaft und Industrie zu schaffen."

Sylwia Barthel de Weydenthal, Chief Commercial Officer und Country Director für den Markt in Mittel- und Osteuropa (CEE) bei IQM, fügte hinzu: "Mit seinen tief verwurzelten Stärken in Physik, Mathematik, Ingenieurwesen und Informatik verfügt Polen über die ideale Grundlage, um lokale Talente zu fördern und eine neue Generation von Wissenschaftlern und Ingenieuren heranzubilden."

Die Universität plant, das System im Zentrum für Vernetzung und Supercomputing in Breslau anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Zentrums einzuweihen.

Über die Technische Universität Breslau:

Die Technische Universität Breslau (Wroclaw Tech) wurde 1945 gegründet, hauptsächlich durch das Engagement der akademischen Mitarbeiter der inzwischen aufgelösten Technischen Universität Lemberg und der Jan-Kazimierz-Universität in Lemberg, die die zerstörten Gebäude der Technischen Hochschule umbauten.

Derzeit sind 20.288 Studierende und 758 Doktoranden an der Technischen Universität Breslau eingeschrieben, die unter der Betreuung von über 2.296 wissenschaftlichen Lehrkräften an 14 Fakultäten und drei Zweigstellen ihr Studium absolvieren. Darüber hinaus haben wir 1.312 ausländische Studierende aus über 60 Ländern weltweit.

Jedes Jahr erhalten eine Reihe unserer originellen technischen Lösungen, Patente, Erfindungen und Technologien, die in der Industrie eingesetzt werden, Patentschutz. Allein in den letzten zehn Jahren wurden uns 2.822 Patente erteilt, womit wir zu den nationalen Spitzenreitern gehören. Die Universität verfügt über 581 Lehrlabore, 407 Forschungslabore und 8 akkreditierte Labore.

Über IQM Quantum Computers:

IQM ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern. IQM bietet sowohl lokale Full-Stack-Quantencomputer als auch eine Cloud-Plattform für den Zugriff auf seine Computer. Zu den Kunden von IQM zählen führende Hochleistungsrechenzentren, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen, die uneingeschränkten Zugriff auf die Software und Hardware von IQM haben. IQM beschäftigt über 280 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Colorado, Espoo, Italien, München, Madrid, Paris, Singapur, Tokio und Warschau.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250424860076/de/

Contacts:

Medienkontakt:

E-Mail: press@meetiqm.com

Mobiltelefon: +358504790845

www.meetiqm.com