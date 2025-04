DJ Saint-Gobain steigert Umsatz dank Akquisitionen

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Saint-Gobain hat im ersten Quartal dank Akquisitionen mehr umgesetzt. Der französische Baustoffkonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Der Umsatz stieg auf 11,7 von 11,4 Milliarden Euro, was vor allem Akquisitionen in Australien, Kanada, Lateinamerika und Indien zu verdanken war. Auf vergleichbarer Basis sank der Umsatz um 0,3 Prozent. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha 11,4 Milliarden Euro prognostiziert. Für dieses Jahr hält Saint-Gobain an seinem Ziel fest, eine operative Marge von über 11 Prozent zu erreichen.

