Aqualung Carbon Capture ("Aqualung"), ein innovativer Marktführer im Bereich der Membrantechnologie zur Kohlenstoffabscheidung (CO2), freut sich, den erfolgreichen ersten Abschluss seiner Finanzierungsrunde bekannt zu geben. Diese Runde wird von Aqualungs Joint Development Agreement (JDA)-Partner, einem der weltgrößten Membranhersteller, sowie weiteren strategischen Investoren wie Liquid Gas Equipment Ltd (LGE), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Babcock International Group, Tupras Ventures und Delek Innovation, dem CVC von Delek (US) Holdings, unterstützt.

Diese Kapitalerhöhung ist ein bedeutender Meilenstein für die Mission von Aqualung, sich als führendes Unternehmen für Kohlenstoffabscheidung zu etablieren. Im Laufe der letzten vier Jahre haben die Pilotanlagen von Aqualung erfolgreich bewiesen, dass ihre innovative, ohne Druck arbeitende Transportmembranlösung kosteneffizient ist und in verschiedenen Branchen eingesetzt werden kann, beispielsweise in der Erdgasverarbeitung, in Kalköfen und in der Energiegewinnung aus Abfall. Diese Anlagen werden auch in Zukunft das Fundament für den kommerziellen Rollout der Aqualung-Lösung zum Einsatz in großem Maßstab bilden.

Nun, da Aqualung in die nächste Phase der Unternehmensentwicklung eintritt, wird der Schwerpunkt auf die kommerzielle Skalierung in Zusammenarbeit mit Partnern und Stakeholdern verlagert. Dank dieser Transaktion konnte sich Aqualung einen Partner für die Entwicklung und Fertigung im kommerziellen Maßstab sichern, was es dem Unternehmen ermöglicht, sich auf sein Kerngeschäft, die geistigen Eigentumsrechte (Intellectual Property, IP) im Bereich Dünnschichtbeschichtung und die Projektentwicklung, zu konzentrieren und die umfangreiche kommerzielle Pipeline von Aqualung voranzutreiben. Die nachgewiesene Fähigkeit des JDA-Partners, die Fertigungskapazitäten bei gleichbleibend hoher Qualität und niedrigen Kosten signifikant zu steigern, wird entscheidend zum Wachstum von Aqualung beitragen.

Andrew Robbins, CEO von Aqualung, drückte seine Begeisterung über diesen Finanzierungsmeilenstein aus: "Wir freuen uns unglaublich über den Abschluss von Phase 1 unserer Finanzierungsrunde mit vier Investoren aus der Industrie und unseren Partnern. Unsere einzigartige Technologie hat schon immer einen Membranhersteller erfordert, der in großem Maßstab produzieren kann, und es ist uns eine Ehre, einen so renommierten Partner für uns gewonnen zu haben. Unsere Mission, die kostengünstige Lösung für die Industrie zu werden, ist damit ein großes Stück vorangekommen, und wir freuen uns darauf, im Rahmen unserer neuen Partnerschaften Ergebnisse zu liefern."

Aqualung strebt eine Zusammenarbeit mit führenden Industrieunternehmen an, um eine umfassende Lösung für die Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung zu entwickeln, die für zahlreiche Branchen wirtschaftliche Vorteile bietet. Mithilfe dieser Finanzierung ist Aqualung gut aufgestellt, um bedeutende Fortschritte im Bereich der Kohlenstoffabscheidung zu erzielen. Phase 2 dieser Finanzierungsrunde soll bis Mitte 2025 abgeschlossen sein.

BNP Paribas und MaxEn Capital Advisors waren bei dieser Transaktion gemeinsam als Berater für Aqualung tätig.

Weitere Informationen zu Aqualung erhalten Sie unter: https://aqualung-cc.com/

Andrew Robbins, CEO Aqualung Carbon Capture andrew@aqualung-cc.com