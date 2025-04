Vanyo Walter ist seit Juni 2023 Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. FR: Herr Walter, der DAX ist stark in die Berichtssaison gestartet, auch in den USA sehen wir überwiegend solide Zahlen. Wie bewerten Sie den bisherigen Verlauf? Vanyo Walter / Robomarkets: Insgesamt fällt der Start der Berichtssaison besser aus als von vielen befürchtet. Die US-Großbanken haben mit starken Zahlen überzeugt, was dem Markt Stabilität gegeben hat. In der Breite sehen wir ordentliche Gewinnzahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...