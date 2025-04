Mind of Pepe startet am 10. Mai; Presale noch aktiv mit Ziel 100x

Das Team des heiß erwarteten KI-Agenten Mind of Pepe hat nun bekannt gegeben, dass sie diesen schon am 10. Mai auf den Markt bringen werden. Dabei handelt es sich um deutlich mehr als nur einen Handelsroboter, da es ein autonomer und intelligenter Akteur ist, welcher mit allen relevanten Marktdaten für die Kryptoindustrie in Echtzeit versorgt wird und diese analysiert.

Deshalb ist Mind of Pepe außerdem mehr als ein Memecoin. Stattdessen droht er das für die Kryptowährungen zu werden, was ChatGPT und Grok für das Research und die Generierung von Inhalten tun. Somit soll eine Welt der neuen Möglichkeiten eröffnet werden.

Mind of Pepe analysiert nicht nur, sondern handelt ebenso. So kann er neue Trends etablieren und auf Bestehende reagieren. Darüber hinaus ist er sogar dazu imstande, eigene Coins zu erstellen, welche die neuesten Trends nutzen.

Ein besonders großes Potenzial erhält er durch die Kombination zwei der gefragtesten Krypto-Narrative des Jahres 2025, welches vor allem Memecoins und künstliche Intelligenzen sind. Somit handelt es sich um eine Art Echo des vergangenen Jahres.

Mind of Pepe repräsentiert einen KI-Agenten der nächsten Generation, welcher auch einen echten Nutzen bietet. Nun stellt sich nur noch die Frage, ob die Narrative auch im zweiten Quartal noch dominant bleiben.

Einige Gründe sprechen jedoch dafür. Schließlich handelt es sich bei den Memecoins um einen besonders einfachen Krypto-Sektor, in welchen auch Anfängern schnell der Einstieg gelingt. Zudem sind sie stark mit der Internetkultur verwurzelt, während sie von ihrer viralen Energie und loyalen Gemeinschaften angetrieben werden.

Die künstlichen Intelligenzen haben hingegen gerade erst begonnen, sich zu etablieren und ihr volles Potenzial zu entfalten. Dabei entstehen schnell die nächsten technologischen Weiterentwicklungen für weitere Anwendungsfälle.

Mit Mind of Pepe werden diese beiden Sektoren in einem einzigen Projekt vereint, weshalb er auch zu einem der am häufigsten diskutierten Coins der letzten Zeit gehört. Dabei verpasst er dem bekanntesten Internet-Meme ein neuronales Upgrade.

Somit ist ein Memecoin mit Gehirn entstanden, welcher die Investoren bei dem Auffinden und Erkennen der besten Investmentideen des Krypto-Marktes hilft, wobei es keine Rolle spielt, ob dieser steigt, fällt oder seitwärts läuft.

Zum aktuellen Zeitpunkt können die $MIND-Coins für einen Preis von 0,0037315 USD gekauft werden. Dieses Angebot wird allerdings nur noch für einen Zeitraum von maximal zwei Tagen verfügbar sein, da dann bereits die nächste Preiserhöhung eingeleitet wird.

KI und Memecoins führen laut CoinGecko weiterhin

Der erste Quartalsbericht von CoinGecko wurde für dieses Jahr herausgegeben. Laut diesem dominieren weiterhin die KI-Coins und Memetoken, welche gemeinsam 62,8 % der gesamten Aufmerksamkeit ausmachen. Dabei führen die KI-Token mit 35,7 %, während die Memecoins auf einen Anteil von 27,1 % kommen.

Quelle: CoinGecko

Im vergangenen Jahr haben die Memetoken bereits die ersten beiden Quartale dominiert. Danach folgte im dritten Quartal eine Abkühlung, wobei diese im Dezember von einer stärkeren Beteiligung der Kleinanleger wieder überwunden werden konnte. Die KI-Coins waren zwar aktiv, haben aber eine untergeordnete Rolle gespielt.

Mittlerweile hat sich jedoch einiges geändert. So wird mehr als ein recycelter Hype benötigt, damit sich diese an der Spitze behaupten können. Stattdessen sind Anleger vermehrt nach Coins mit Substanz und echtem Nutzen auf der Suche. Dabei wird auf Tools, Technologie und einen greifbaren Wert geachtet.

Zu diesen zählt unter anderem Artificial Superintelligence Alliance ($FET), der in der vergangenen Woche um 43,2 % steigen konnte. Ein weiteres Beispiel ist Ocean Protocol ($OCEAN), der einen Zugewinn von 41,6 % verzeichnete.

Ebenso konnte Mind of Pepe schnell eine große Aufmerksamkeit erzielen, da er die beiden Sektoren KI und Memecoins aufgreift sowie zur Neudefinition der künstlichen Intelligenzen in der Kryptoindustrie beiträgt.

Mind of Pepe stellt optimale Fusion aus KI und Memecoin dar

In einem Markt, der noch immer von viraler Memecoin-Energie und KI-Nutzen angetrieben wird, stellt Mind of Pepe eine Fusion mit dem Pepe-Thema dar, welcher auf Trends reagiert und diese aufspürt sowie in ein Gewinnpotenzial für die $MIND-Inhaber verwandelt.

Gestartet wurde Mind of Pepe auf der Ethereum-Blockchain und operiert auf dieser als ein autonomer KI-Agent. Dabei analysiert er unter anderem X, verfolgt die Stimmung der Anleger und identifiziert Chancen im Frühstadium, um sie vor dem Mainstream nutzen zu können.

Die verschiedenen Informationen können über ein eigenes Dashboard erhalten werden, dass im Stil von ChatGPT gehalten und für den Krypto-Markt trainiert wurde. Über dieses können sich die Nutzer beispielsweise Fragen beantworten, Marktbedingungen analysieren und Handelsideen in Echtzeit geben lassen.

Allerdings kann Mind of Pepe nicht nur zuhören. Stattdessen wird dieser auch selbst aktiv und tauscht sich unter anderem mit Influencer und Entwicklern aus. Auf diese Weise kann der Hype um die verschiedenen Trades sogar noch einmal verstärkt werden. Aber auch bei einem ruhigen Markt kann er eigene Chancen erschaffen.

Dafür hat der KI-Agent einen On-Chain-Zugang mit einer eigenen Wallet erhalten. Damit kann er mit dApps interagieren und neue Coins erstellen, welche die neuesten Trendsignale verwenden. Somit werden die Grenzen überschritten, was Memecoins und KI-Agenten tun können.

Für den nächsten Entwicklungsschritt konnte Mind of Pepe mit seinem Vorverkauf bereits 8,2 Mio. USD einnehmen. Damit handelt es sich um einen der am schnellsten fortschreitenden Presales des aktuellen Jahres.

So kann man $MIND kaufen und staken

Die Memecoin-KI-Fusion gewinnt zunehmend an Dynamik und konnte mit ihrem Vorverkauf schon bedeutende Finanzmittel für die Entwicklung aufnehmen. Noch besteht jedoch ein Zeitfenster, um besonders früh in den Presale eines der innovativsten KI-Projekte einzusteigen, was jedoch nicht mehr lange der Fall sein wird.

Für die Teilnahme am Vorverkauf öffnet man einfach die Website von Mind of Pepe und synchronisiert danach mit dieser eine digitale Geldbörse wie Best Wallet. Anschließen werden für die Zahlung ETH, USDT und mit Bankkarte Fiatwährungen akzeptiert.

Nach dem Kauf lassen sich die $MIND-Coins schon in den Staking-Pool einzahlen, um ein jährliches passives Einkommen in Höhe von 272 % zu erzielen. Auf diese Weise kann sich ein früher Einstieg noch einmal mehr lohnen.

Bemerkenswert ist auch die Partnerschaft mit Best Wallet, womit der $MIND-Coin ebenfalls in der Presale-Sektion der rasant wachsenden Geldbörsen-App zu finden ist. Über diese wird der Coin sogar schon vor Abschluss des Vorverkaufs im Portfolio angezeigt. Downloaden können Sie sie über Google Play und Apple App Store.

Lassen Sie sich keine wichtigen Ankündigungen von Mind of Pepe wie AirDrops, Handelseinblicke und Entwickler-Updates entgehen, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

