DJ Merck KGaA kurz vor Übernahme von Springworks für 3,5 Mrd USD

Von Ben Dummett und Lauren Thomas

DOW JONES--Die deutsche Merck KGaA steht laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen kurz vor dem Abschluss einer rund 3,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Springworks Therapeutics, einem US-Biopharmaunternehmen, das sich auf seltene Krankheiten und Krebs spezialisiert hat. Die beiden Parteien sollen sich auf einen Preis von etwa 47 Dollar pro Aktie geeinigt haben, und der Deal könnte bereits am Montag abgeschlossen werden, so die Informanten.

Der deutsche Life-Science- und Chemiekonzern hatte im Februar bestätigt, sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme von Springworks zu befinden, nachdem man signalisiert hatte, auf der Suche nach Zukäufen zu sein. Weil die Übernahme zunächst nicht zustande kam, war der Kurs von Springworks abgesackt. Am Donnerstag eröffnete die Aktie bei 41,26 Dollar und lag im späten Handel mit 44,44 Dollar gut 8 Prozent über dem Vortagesschlusskurs. Im Februar hatte der Kurs nahe an 60 Dollar gelegen.

Die jüngste Marktvolatilität im Zuge des globalen Handelskonflikts unter Präsident Trump hatte die Verhandlungen zusätzlich erschwert. Merck mit Sitz in Darmstadt hat eine Marktkapitalisierung von fast 60 Milliarden Dollar, was eine Übernahme von Springworks trotz der allgemeinen Marktsituation gut verkraftbar erscheinen lässt. Im Oktober hatte Merck erklärt, dass Übernahmen ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie seien und man sich im Bereich Life Sciences auf größere Zukäufe konzentriere. Merck betreibt drei Hauptgeschäftsbereiche, wobei sich die Life-Science-Sparte auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung chronischer Erkrankungen spezialisiert.

Springworks brachte Ende 2023 sein erstes Medikament auf den Markt: Ogsiveo, eine Therapie gegen eine seltene Form von Tumoren im Bindegewebe, sogenannte Desmoid-Tumoren bei Erwachsenen. Das Unternehmen weist aktuell eine Marktkapitalisierung von etwas über 3 Milliarden Dollar auf.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2025 15:36 ET (19:36 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.