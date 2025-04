Joe the Juice ("das Unternehmen"), ein urbanes Juice-Bar- und Coffee-Konzept, das frisch zubereitete Säfte, Kaffee, Sandwiches und mehr verkauft, gab heute bekannt, dass Jeffrey Lawrence, seit April 2024 Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens, zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde.

Thomas Nørøxe, Chief Executive Officer von Joe the Juice, sagte: "Die Beförderung von Jeff zum Vorsitzenden von Joe the Juice spiegelt wider, wie seine aktive Mitwirkung die Leistung und Strategie des Unternehmens maßgeblich beeinflusst hat. Im vergangenen Jahr hat Joe the Juice erneut ein beeindruckendes Umsatz- und Ertragswachstum erzielt und weltweit die 400.Filiale eröffnet. Die Wirtschaftlichkeit der Filialen ist weiterhin außerordentlich stark, und der Anteil des Online-Vertriebs nähert sich mittlerweile 40 %. Jeffs Erfahrung wird für die weitere globale Expansion durch eigene Filialen und Franchising von entscheidender Bedeutung sein."

Jeffrey Lawrence kommentierte: "Joe the Juice ist nach wie vor eine der spannendsten und dynamischsten Restaurantmarken mit einer echten globalen Anziehungskraft für Verbraucher. Im Laufe der Zeit hat das Unternehmen eine Erfolgsformel entwickelt, um frische, hochwertige Produkte anzubieten, wobei der Schwerpunkt auf Gastfreundschaft und den Bedürfnissen der heutigen digital versierten Verbraucher liegt. Ich bin von der Ambition und dem Potenzial des Teams begeistert und freue mich darauf, eng zusammenzuarbeiten, um die Marke Joe the Juice weltweit weiter auszubauen."

Lawrence verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung im Aufbau digitaler Foodservice- und Verbrauchermarken. Er war mehr als zwei Jahrzehnte bei Domino's Pizza (NYSE: DPZ) tätig, darunter fünf Jahre als Executive Vice President und Chief Financial Officer, wo er eine entscheidende Rolle beim erfolgreichen Börsengang des Unternehmens, seiner bedeutenden internationalen Expansion und der branchenweit besten Steigerung der Rentabilität auf Filialebene spielte. Jeffrey Lawrence war auch maßgeblich an der Transformation der globalen Pizzakette durch die Einführung und Optimierung digitaler und datengesteuerter Initiativen beteiligt.

Nach seiner Zeit bei Domino's war Lawrence CFO von FIGS, Inc. (NYSE: FIGS), einer Direktvertriebsmarke für Bekleidung, wo er den Börsengang des Unternehmens im Jahr 2021 leitete, und anschließend CFO bei ShiftKey.

Derzeit ist er unabhängiges Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses bei Shake Shack (NYSE: SHAK) und unabhängiges Vorstandsmitglied bei Xponential Fitness (NYSE: XPOF) sowie Senior Advisor bei General Atlantic, einem weltweit führenden Wachstumsinvestor.

Joe the Juice ist derzeit an mehr als 400 Standorten in 19 Ländern in Großbritannien und Europa, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und Asien tätig. Dank der starken Kundennachfrage, den verbesserten digitalen Vertriebskanälen und den starken Franchise-Partnerschaften konnte das Unternehmen seine regionale Präsenz in wichtigen Märkten rasch ausbauen.

Über Joe the Juice

Joe the Juice ist ein urbanes Saftbar- und Café-Konzept mit mehr als 400 Standorten in 19 Ländern. Das 2002 gegründete Unternehmen verkauft frisch zubereitete Säfte, Kaffee, Sandwiches und mehr. Das differenzierte Konzept von Joe the Juice schafft eine moderne, urbane und hippe Atmosphäre für Kunden, die einen gesunden Lebensstil pflegen und viel unterwegs sind. Weitere Informationen zu unserer authentischen und einzigartigen Marke finden Sie unter: www.joejuice.com.

