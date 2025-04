Die Private Markets stehen an einem Wendepunkt: Die Nachfrage nach optimierten, leicht verfügbaren Fondsdaten wächst rasant und wird von General Partners (GPs) und Investoren befeuert, die mehr Transparenz, Schnelligkeit und Zusammenarbeit erwarten. Als Antwort auf diesen Bedarf hat sich die Aztec Group ein führender Anbieter von Fonds- und Unternehmensdienstleistungen mit der innovativen Dateninformationsplattform Lantern zusammengeschlossen, um den Zugang der Kunden zu hochwertigen Fondsdaten auf Abruf zu verbessern und datengestützte Entscheidungen zu erleichtern.

Will Relf, Director of Data bei Aztec, kommentiert: "Vor dem Hintergrund der stetigen Weiterentwicklung der Branche ist der Zugang zu hochwertigen, aktuellen Daten kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit. Wir bei Aztec sorgen dafür, dass unsere Kunden auf der Grundlage verlässlicher Daten vertrauensvoll handeln können. Die Kooperation mit Lantern verbessert unsere Fähigkeit, unseren Kunden innovative Lösungen für bedarfsgerechte Fondsdaten bereitzustellen, die vollständig in unsere Buchhaltung und andere wichtige Datenquellen integriert sind."

Mit der Einführung von Lantern als Teil seines umfassenden Datenangebots bietet Aztec seinen Kunden Optionen für mehr Transparenz und schnellen Zugriff auf ihre Fondsdaten.

Tony Poulson, Chief Revenue Officer bei Lantern, ergänzt: "Immer mehr GPs suchen nach vernetzten, kollaborativen Lösungen, mit denen sie ihre Daten auf sichere Art abrufen und nutzen können. Unsere Partnerschaft mit Aztec zielt darauf ab, branchenweit neue Maßstäbe für die "datengestützte Entscheidungsfindung" zu setzen. Durch die Kombination der sorgfältig kuratierten Daten von Aztec mit der hochmodernen Technologie von Lantern bieten wir Private-Market-Firmen die Sicherheit, datengestützte Entscheidungen auf eine vernetztere und responsivere Weise zu treffen."

Diese Partnerschaft bestätigt den wachsenden Stellenwert von Technologie in Private Markets und zeigt, wie sich Unternehmen wie Aztec und Lantern gemeinsam dafür einsetzen, den steigenden Erwartungen von GPs und Investoren gerecht zu werden. Die Integration moderner Datenanalysetools in die Fondsverwaltungs-Dienstleistungen setzt einen neuen Standard für die Zusammenarbeit von Verwaltern und deren Kunden bei der Nutzung von Daten.

Über Lantern

Lantern wurde im Jahr 2022 gegründet und liefert eine Plattformtechnologie, die GP-Investoren Zugang zu Daten aus Private Markets und wertvolle Erkenntnisse bereitstellt. Auf der Grundlage modernster Datenwissenschaft und geprüften, granularen Live-Daten bietet Lantern eine bahnbrechende Lösung, um Daten auf Fonds- und Portfolioebene zu analysieren und zu überwachen und auf diese Weise die Performance zu optimieren. Nähere Informationen unter www.lantern.ai.

Über die Aztec Group

Die Aztec Group wurde 2001 in Jersey gegründet und ist ein führender globaler Fondsverwalter mit über 2.000 Mitarbeitern in sechs Ländern. Seit seiner Gründung haben sich Größe und Reichweite des Unternehmens verändert, seine kundenzentrierte Unternehmensphilosophie ist jedoch unverändert geblieben. Aztec strebt langfristige Partnerschaften mit seinen Kunden an und sorgt für eine hohe operative Exzellenz in jeder Phase des Fondslebenszyklus.

