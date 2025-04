Solana sticht unter den Altcoins hervor: Jetzt investieren?

Für die meisten Altcoins verliefen die letzten Wochen sehr durchwachsen, ohne positive Renditen. Doch ein Altcoin sticht unter den Top 10 hervor. Die Rede ist an dieser Stelle von Solana. An dieser Stelle lohnt es sich, einen genauen Blick auf den Altcoin zu werfen. Währenddessen geht es für den Solaxy-Token unaufhörlich aufwärts, mit einem eingeworbenen Volumen von mehr als 31 Millionen US-Dollar.

Solana erzielt Renditen, während der Rest Verluste verbucht

Ein Blick auf die Entwicklung der Top 10 Altcoins am Kryptomarkt genügt, um festzustellen, dass die letzten Tage und Wochen alles andere als positiv für Anleger und Investoren verliefen. Doch ein Altcoin sticht hervor: Solana. Während Bitcoin, Ethereum, Ripple und Co. Verluste verbuchen mussten, ging es für Solana aufwärts, in den letzten Stunden umso mehr. Innerhalb der letzten sieben Tagen hat der Solana-Token rückblickend rund 12,5 Prozent an Wert gewonnen, auf der Basis von einem Monat sind es zudem 4,8 Prozent. Im Vergleich dazu hat Ripple, der über mehrere Wochen fast gleichauf mit Solana lag, in der letzten Woche nur rund 4 Prozent an Wert zugelegt. Doch woran liegt es, dass Solana sich von der Konkurrenz positiv abhebt?

Die Gründe für die positive Entwicklung von Solana

Auch die Ungewissheit in Bezug zur US-Politik ist an Solana nicht spurlos vorüber gegangen und hat sich negativ auf die Kursentwicklung ausgewirkt. Doch anders als die anderen Altcoins profitiert Solaxy unmittelbar von der Entwicklung bzw. dem Interesse an Meme-Coins. In Anbetracht der teilweise deutlich gefallenen Kurse bei Meme-Coins ist davon auszugehen, dass diese in den kommenden Monaten deutlich an Volumen gewinnen werden. Entsprechend ist Solana derzeit der Altcoin, dem ein großes Potenzial aus dieser Hinsicht beigemessen wird. Doch das ist noch lange nicht alles, was sich derzeit positiv auf Solana auswirkt.

Der zweite Faktor ist die mögliche Zulassung eines Solana-Spot-ETFs in den kommenden Wochen bzw. Monaten. In den letzten Wochen hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Anträge zur Zulassung von Spot-ETFs akzeptiert. Ein Beispiel dafür ist der Antrag von Grayscales, dessen Frist zur Entscheidung spätestens im kommenden Oktober ausläuft. So lange muss es allerdings nicht dauern, denn den Anzeichen nach ist die SEC bestrebt danach, einen Zulassung schnell herbeizuführen. Sollte es tatsächlich zur Genehmigung kommen, ist davon auszugehen, dass es für den Altcoin stark bergauf geht.

Die Zeichen stehen für Solana zum aktuellen Zeitpunkt positiv, trotz der schwierigen Markt-politischen Umstände. Ein zentraler Faktor ist in diesem Zusammenhang die Auflage von Spot-ETFs in den USA, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in diesem Jahr zur Realität wird. Dabei gilt es anzufügen, dass ein Investment langfristig in Solana getätigt werden sollte, um das Potenzial vollständig auszuschöpfen. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass es auch in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten zu teils deutlichen Schwankungen im Kurs kommt.

Solaxy als Alternative zu Solana

Ein derzeit sehr beliebter und zugleich neuer Coin ist der sogenannte Solaxy-Token. Bereits in den letzten Monaten hat sich die Beliebtheit der Layer-2-Technologie gezeigt und damit Ethereum auf ein neues Niveau gehoben. Ethereum wurde damit wieder zu einem echten Konkurrenten für Solana. Doch nun legt Solaxy nach und präsentiert sich als erste Layer-2-Kryptowährung auf der Blockchain von Solana. Damit kann der Solaxy-Token voll und ganz auf die Stärken der Solana-Blockchain bauen und gleicht zusätzlich Nachteile aus. Folgende Dinge gehören damit der Vergangenheit an: Netzwerküberlastung, fehlgeschlagene Transaktionen und Beschränkungen in Skalierbarkeit. Doch das ist nicht lange nicht alles, was Solaxy zu bieten hat.

Den Käufern des Solaxy-Tokens wird die Möglichkeit geboten, unmittelbar in ein Staking-Programm zu investieren, welches derzeit 134 Prozent Rendite pro Jahr einbringt. Es gibt kaum ein Staking-Programm, welches derzeit am Kryptomarkt eine noch höhere Rendite für sich verzeichnen kann. Darüber hinaus erinnert die Meme-Figur stark an PEPE, wodurch auf eine breite und starke Community zurückgegriffen werden kann. Das Beste daran ist allerdings, dass der Meme-Coin noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist, was das Potenzial nochmals deutlich vergrößert. Derzeit ist der Solaxy-Token ausschließlich über die Projektwebsite erhältlich, noch zu einem Preis von 0,001704 US-Dollar. Es ist allerdings Eile geboten, denn bereits in wenigen Stunden wird der Preis für einen Token ein weiteres Mal ansteigen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.