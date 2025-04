Solana-Kurs wieder explosiv, während Solaxy-Presale 31,4 Mio. USD erzielt

Solana konnte wieder einen Preis von mehr als 151,92 USD erreichen, was das höchste Niveau seit Anfang des Monats ist. Somit hat SOL über die vergangenen sieben Tage ein Kursplus von 12,55 % verzeichnet.

Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass sich die Bullen nun auf die günstig bewerte Layer-1 mit Marktführerschaft bei der Anzahl von aktiven Nutzern, Transaktionen, Umsatz, gestakter Coins und mehr stürzen.

Zuletzt kamen einige bullische Katalysatoren hinzu, wie Rekordzuflüsse bei den ETFs, wichtige Treasury-Maßnahmen von institutionellen Anlegern und über 4 Mio. aktive Wallet-Adressen in einer Woche. All dies hat Solana zuletzt angetrieben.

Einer der wichtigsten Faktoren, welcher das SOL-Ökosystem in nächster Zeit fördern könnte, ist möglicherweise gar nicht im Mainnet zu finden. Denn mittlerweile wurde für die Blockchain mit Solaxy eine Skalierungslösung entwickelt.

Mit deren Hilfe soll die Haupt-Chain entlastet werden, um somit die Skalierbarkeit und Effizienz zu verbessern. Somit handelt es sich um eine neuartige Lösung, mit welcher Solana die hohe Nachfrage besser bewältigen kann. Daher könnte der Coin auch steil steigen.

Aus diesem Grunde setzen Anleger auch so viel Geld auf die neuartige Lösung, wobei der Vorverkauf mittlerweile schon mehr als 31,46 Mio. USD eingenommen hat. Davon sind allein über die vergangene Woche weitere 1,1 Mio. USD hinzugekommen.

https://twitter.com/SOLAXYTOKEN/status/1914325664251224171

Mit einem jetzigen Einstieg in den Vorverkauf kann man sich den $SOLX-Coin noch für einen Preis von 0,001704 USD sichern. Jedoch verbleiben nur noch weniger als 23 Stunden, um sich besonders frühzeitig ein Kernstück der nächsten Solana-Entwicklung zu sichern.

Bullen stürzen sich wieder auf Solana

Die letzte Rally von Solana ist nicht unbegründet. Stattdessen gab es einige Ereignisse, welche sich positiv auf die Kryptowährung ausgewirkt haben. Somit haben das Interesse und die Kapitalzuflüsse wieder zugenommen.

Ein Katalysator ist die Einführung der Solana-ETFs in Kanada, welche zu Beginn dieses Monats erfolgte. Herausgeben werden die ETFs von großen Vermögensverwaltern wie 3iQ, Purpose, Evolve und CI Global Asset Management. Sie bieten Investoren eine regulierte Investmentoption für $SOL, welche sogar Staking für passive Einkommen beinhaltet.

Darüber hinaus hat das in Florida ansässige Unternehmen Upexi angekündigt, dass es 100 Mio. USD in Solana investieren wird. Dies hat den langfristigen Glauben an die Zukunft des Coins sogar noch einmal verstärkt. Mit der Hilfe von GSR wird somit dieselbe Strategie wie von Strategy für Bitcoin imitiert.

Zudem hat das börsennotierte Unternehmen SOL Strategies seine erste Wandelanleihe herausgegeben, wobei 500 Mio. USD aufgenommen werden sollen. Mit diesen soll die Anzahl der Solana-Coins gesteigert und das Validierungsgeschäft ausgebaut werden.

Unterstützt wird Solana außerdem von technischen Indikatoren. So erfolgte ein Ausbruch aus der bärischen Keilformation, welches ein Umkehrsignal ist. Hinzu kamen ein steigendes Volumen, ein Short-Squeeze und der zunehmende Optimismus der Anleger.

Quelle: Tradingview

Beeindruckend ist auch, dass Solana in der vergangenen Woche mehr als 28 Mio. aktive Adressen registriert hat. Diese kamen gemeinsam auf mehr als 369 Mio. Transaktionen, was die hohe Adoption der Chain verdeutlicht.

Genau diese rückt wiederum Solaxy in den Fokus, welche sich als erste Layer-2-Lösung für Solana positioniert. Mit ihr sollen die Belastungsprobleme beizeiten hoher Nachfrage unterbunden und eine bessere Skalierbarkeit ermöglicht werden, was die Adoption zusätzlich beflügeln kann.

Letzte Entwicklungsfortschritte von Solaxy

Solaxy repräsentiert für das Solana-Ökosystem das, was Arbitrum für Ethereum ist. Im Unterschied zu diesem, welches die Skalierungsprobleme von ETH adressierte, wird Solaxy kein schlecht ausgelegtes System reparieren, sondern ein bereits Funktionierendes verbessern.

Denn die Solana-Blockchain erreicht schon jetzt eine hohe Geschwindigkeit und niedrige Gebühren. Mit Solaxy wird hingegen eine weitere Engine hinzugefügt, um Solanas Marktführerschaft noch einmal mehr auszubauen. Daher stellt sie nicht eine Layer-2 für Reparaturen, sondern für die Übersteuerung dar. Dabei hält sie schon jetzt, was sie verspricht.

https://twitter.com/SOLAXYTOKEN/status/1913589604621713587

Zuletzt wurde unter anderem der eigene Block-Explorer im Testnetz gestartet. Mit diesem können die Nutzer in Echtzeit sehen, wie sich wichtige Metriken der Blockchain wie Transaktionen, Leistung und Aktivitäten entwickeln.

Die Datenverfügbarkeit kann derweilen auf der Solana-Chain bei 140 KB/s aufrechterhalten werden. Somit werden eine schnellere Datenspeicherung und eine reibungslose Nutzererfahrung ermöglicht.

Weitere Optimierungen wurden an der CLI (Befehlszeilenschnittstelle) vorgenommen. Damit können Entwickler leichter Anwendungen erstellen, bereitstellen und verwalten, was die Adoption fördert.

Das Solaxy-Team visiert derzeit 10.000 TPS (Transaktionen pro Sekunde) an, wobei kontinuierliche Verbesserungen an der Rollup-Infrastruktur vorgenommen werden. Außerdem wurde das Bridging CORS (Cross-Origin Resource Sharing) in das SDK integriert. Somit können Applikationen sicher mit der Solaxy-Chain interagieren.

Zudem wurden einige Fehler mit der UI behoben, welche zu einer Diskrepanz zwischen dem Rollup und der Solana-Chain geführt haben. Solaxy entwickelt sich schnell weiter und so werden jede Woche neue Fortschritte verzeichnet, um ein Fundament für die leistungsstarke Skalierungslösung zu errichten.

Ist Solaxy die Zukunft von Solana?

Die letzten Entwicklungsfortschritte verdeutlichen, dass das Release der Skalierungslösung schon bald naht. Denn bei dem Block-Explorer handelt es sich um ein wichtiges Kernelement, welches einen Blick in den Zustand der Blockchain und dessen Aktivität bietet.

Zudem stellt es eine Art Testfeld für die Entwickler dar, mit dem sie Smart Contracts validieren und dApps in einer Live-Umgebung testen. Somit handelt es sich um den ersten Blick auf die Funktionsweise der Layer-2, bevor diese im Mainnet gestartet wird. Auf diese Weise können Entwickler, Nutzer und Unterstützer bereits einen Einblick unter die Haube erhalten.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass viel beachtete Krypto-Medien dem $SOLX-Coin ein Steigerungspotenzial von 100x zuschreiben, da das Projekt schon jetzt seine Visionen umzusetzen beginnt und einen Einblick auf die Zukunft von Solana bietet.

So können Sie sich frühzeitig an Solaxy beteiligen

Der Vorverkauf von Solaxy scheint sich nun auf die Endphase zuzubewegen, nachdem schon mehr als 31,4 Mio. USD eingeworben wurden und die Entwicklung Fortschritte macht. Das Interesse an dem Vorverkauf ist weiterhin hoch, sodass der nächste Meilenstein von 32 Mio. USD schon bald erreicht sein dürfte.

Wer von dieser Dynamik profitieren möchte, für den stellt der Vorverkauf jetzt eine gute Möglichkeit dar. Finden lässt sich dieser über die Solaxy-Website, mit welcher man eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet verbindet, wobei diese dafür besonders gute Konditionen wie eine frühzeitige Berücksichtigung im Portfolio und eine Multi-Chain-Kompatibilität bietet.

Verpassen Sie keine wichtigen Nachrichten von Solaxy, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

Jetzt Solaxy entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.