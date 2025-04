XRP im Aufwind: SEC-Neuausrichtung sorgt für 4% Kursanstieg in 36 Stunden

XRP hat zuletzt mit einem deutlichen Plus von über 4 Prozent innerhalb von nur etwa 36 Stunden ein starkes Aufwärtssignal gezeigt. Ausschlaggebend für diese Bewegung war nicht ein einzelner technischer Auslöser, sondern ein regulatorischer Umbruch mit potenziell langfristiger Wirkung. Paul Atkins wurde offiziell als neuer Vorsitzender der US-Börsenaufsicht SEC vereidigt und seine Antrittsrede sorgt in der Krypto-Community für vorsichtige Euphorie.

Neue SEC-Führung verspricht Klarheit für den Kryptomarkt

Paul Atkins gilt als Befürworter klarer Regeln und sprach sich explizit gegen politische Einflussnahme bei der Durchsetzung des Wertpapierrechts aus - ein direkter Kontrast zur bisherigen Linie, die unter anderem XRP immer wieder ins Visier genommen hatte. Diese Veränderung könnte einen Wendepunkt markieren, denn statt aggressiver Einzelmaßnahmen rückt nun offenbar eine strukturierte und innovationsfreundliche Regulierung in den Vordergrund.

Für viele Marktteilnehmer ist das genau das Signal, auf das sie lange gewartet hatten. Das Vertrauen wächst - nicht nur bei XRP, sondern im gesamten Markt für digitale Vermögenswerte. Besonders XRP scheint davon aktuell zu profitieren - vor allem, da sich eine leicht abweichende Kursentwicklung im Vergleich zu Bitcoin abzeichnet. Während viele Altcoins eng an den Bitcoin-Trend gekoppelt bleiben, zeigen sich bei XRP steigende Handelsvolumen und eine gewisse Eigenständigkeit in der Kursbewegung.

Wirtschaftspolitischer Rückenwind und positive Marktstimmung

Parallel zum regulatorischen Umschwung sorgen auch makroökonomische Impulse für eine positivere Grundstimmung an den Märkten. Insbesondere die Anzeichen für eine mögliche Entspannung der Handelsrhetorik gegenüber China - angestoßen durch Aussagen von Ex-Präsident Trump - wirken derzeit stützend auf die Finanzmärkte. Auch die Spekulationen über einen möglichen Frieden in der Ukraine mehren sich.

Zusätzliche Spekulationen darüber, wie Trump die Geldpolitik der US-Notenbank beeinflussen könnte, etwa durch niedrigere Zinsen, tragen zur Risikobereitschaft bei. Diese Kombination aus politischer Entlastung und wachsender Marktzuversicht zeigen sich auch im Kryptobereich, der traditionell stark auf makroökonomische Veränderungen reagiert. Am 7. Mai sieht es laut CME FedWatch Tool nicht nach einer Zinsänderung aus, was die aktuelle Marktlage weiter stabilisieren könnte.

Solaxy: Vielversprechender Layer-2-Token im Presale

Während XRP die Früchte einer regulatorischen Trendwende erntet, wirbelt ein anderer Coin ganz andere Staubwolken auf: Solaxy. Der Token ist als erste Layer-2-Lösung auf der Solana-Blockchain konzipiert - ein technischer Schritt, der nicht nur für schnellere Transaktionen sorgt, sondern auch langfristige Probleme wie Netzüberlastung oder Ausfallzeiten lösen soll. Zu den technischen Highlights wird das Projekt auch einen nativen Coin launchen, um die Entwicklungen zu finanzieren.

Der Solaxy Token ($SOLX) punktet zusätzlich mit einem lukrativen Staking-Modell, das aktuell eine Jahresrendite von 128 Prozent bietet. Besonders reizvoll: Der Meme-Charakter des Tokens erinnert an PEPE (in einer schlauen Form), was eine starke Community anzieht, obwohl der Coin noch nicht einmal auf Börsen verfügbar ist. Der Solaxy-ICO entwickelt sich rasant: Über 31,4 Millionen US-Dollar wurden in kürzester Zeit eingesammelt. Aktuell ist der Solaxy-Token ausschließlich auf der offiziellen Projektseite erhältlich - und das zu einem Einstiegspreis von nur 0,001704 US-Dollar, wobei eine Preisstufe höher bereits in den Startlöchern steht.

