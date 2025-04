Bitcoin-Alternativen: Gleiche Sicherheit und Narrativ, aber höheres Renditepotenzial

Während das Renditepotenzial der größten Kryptowährung mit zunehmender Marktkapitalisierung schwindet, suchen renditehungrige Anleger nach Bitcoin-Alternativen mit demselben Narrativ, die eine vergleichbare Sicherheit, bei einem höheren Renditepotenzial bieten. Welche dabei zur Wahl stehen, worin sie sich unterscheiden und welche die Richtige für Sie sein könnte, erfahren Sie nun in diesem Artikel.

Bitcoin-Derivate und bezogene Aktien als klassische Alternativen

Eine häufig gewählte Bitcoin-Alternative stellen die Bitcoin-Derivate dar. Bei diesen handelt es sich um Investmentvehikel, welche die Kryptowährungen nicht selbst halten. Aus diesem Grunde entsteht auch das Emittentenrisiko, sodass Sie bei einem Konkurs Ihres Vermögensverwalters keine Garantie für Ihr Investment haben. Dafür können Sie auf diese Weise unterschiedliche Hebel verwenden, welches Kredite für Vermögensanlagen darstellen, um auf diese Weise die Chance, aber auch das Risiko zu vergrößern.

Ebenfalls gerne als Bitcoin-Alternative gewählt werden Aktien mit einem Bezug zu Kryptowährungen. Eine der direktesten Möglichkeiten, welche sich etwas mit Bitcoin-Derivaten vergleichen lässt, sind Aktien von Unternehmen mit einem hohen Anteil der Reserven in BTC, von denen vor allem Strategy mit einem großen Abstand hervorzuheben ist. Einen weiteren starken Bezug zu der größten Kryptowährung haben die Bitcoin-Alternativen in Form der Miner-Aktien, die in der Regel deutlich höhere Bestände in dem digitalen Gold halten.

Bitcoin-Miner und Skalierungslösungen für technisch Versierte

Anstelle in Miner-Aktien zu investieren, können Sie auch einen eigenen Miner betreiben und anstatt von Dividenden direkt passive Bitcoin-Einkommen erzielen. Dabei müssen Sie jedoch in Eigenregie einige Punkte beachten wie höheres Mindestinvestment, ausreichend Planung für Stromkosten, Betriebsgeräusche, Wärmeenergie und mehr. Ebenso sind eine gewisse technische Expertise, Geduld bei technischen Fehlern sowie Zeit für Installation und Wartung einzuplanen.

Eine weitere vielversprechende Bitcoin-Alternative stellen die Skalierungslösungen dar. Schließlich ist die Jahrzehnte alte Infrastruktur mittlerweile von ihren Konkurrenten wie vor allem Solana übertroffen worden. Einige BTC-Skalierungslösungen bieten eigene Kryptowährungen, während sie die Geschwindigkeit erhöhen, die Gebühren senken und die Funktionalität steigern. Auf diese Weise können mithilfe von etwa Core oder Stacks auch dezentrale Anwendungen auf der Blockchain von Bitcoin betrieben werden, wodurch die Lücke zu Layer-1s wie Ethereum und Solana überwunden werden kann.

BTC Bull Token: Der innovative Memecoin im Presale

Auf dem Markt der Bitcoin-Alternativen stellt der neue Bitcoin-Memecoin BTC Bull Token eines der innovativsten und chancenreichsten Investmentvehikel dar. Denn er bietet nicht wie die meisten anderen nur ein Steigerungspotenzial, welches von der Kursentwicklung von Bitcoin abhängt und somit von dem digitalen Gold eine gewisse Sicherheit erlangt. Darüber hinaus gibt es keine andere Bitcoin-Alternative, welche so viele Belohnungsmechanismen in einem Investmentvehikel vereint hat.

Der BTC Bull Token vergütet seinen Inhabern regelmäßig echte Bitcoins an ihre Wallets. Dies wird das erste Mal bei einem Bitcoin-Preis von 150.000 USD geschehen und dann in Etappen von 50.000 USD wiederholt. Bei 125.000 USD und ebenfalls in Intervallen von 50.000 USD wird das Angebot der $BTCBULL-Coins über Burnings verringert. Außerdem vergütet er ein weiteres passives Einkommen, wenn man die $BTCBULL-Coins in den Staking-Pool einzahlt, mit Zinsen in Höhe von 83% pro Jahr. Eine steigende Anzahl von Investoren und Analysten geht davon aus, dass der BTC Bull Token angesichts der Kombination von viralen Memecoins und der Sicherheit von Bitcoin eine der besten Bitcoin-Alternativen für diesen Bullenmarkt sein könnte. Schließlich wurde dieser noch nicht eingeführt und ist noch immer im Presale für 0,00248 USD erhältlich.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.