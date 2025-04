Solana durchbricht 150-Dollar-Marke mit 11% Wachstum während Solaxy-Vorverkauf boomen

Solana ($SOL) hat erstmals seit Anfang März wieder die 150-Dollar-Marke überschritten. Derzeit liegt der Kurs etwas darunter, verzeichnet aber immer noch einen Anstieg von 11% über die letzte Woche. Dies könnte den Weg zurück zum Allzeithoch vom Januar ebnen. Mit wachsender Dynamik und hoher Netzwerkaktivität sind die Bedingungen für eine weitere positive Entwicklung ausgesprochen günstig.

Positive Faktoren treiben Solanas Wachstum

Mehrere positive Faktoren haben das Interesse und die Investitionen in das Netzwerk neu entfacht. Kanada hat die ersten Spot-Solana-ETFs eingeführt, die von großen Vermögensverwaltern wie 3iQ, Purpose, Evolve und CI Global Asset Management ausgegeben werden. Gleichzeitig plant das Unternehmen Upexi, 100 Millionen Dollar für Solana-Token zu beschaffen, während SOL Strategies seine erste Wandelanleihe als Teil einer 500-Millionen-Dollar-Fazilität gestartet hat.

Besonders beeindruckend ist die On-Chain-Aktivität des Solana-Netzwerks. Mit über 28 Millionen aktiven Adressen und mehr als 369 Millionen Transaktionen allein in der letzten Woche zeigt sich die hohe Nutzung und Akzeptanz der Blockchain. Auch technische Indikatoren senden positive Signale nach dem Ausbruch aus einem fallenden Keilmuster, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet.

Solaxy: Skalierungslösung erreicht 31 Millionen Dollar im Vorverkauf

Der Vorverkauf von Solaxy ($SOLX), der ersten Layer-2-Lösung für Solana, hat bereits die beeindruckende Marke von 31,4 Millionen Dollar überschritten, wobei allein in der letzten Woche 1,1 Millionen Dollar hinzukamen. Solaxy soll den Druck vom Solana-Hauptnetz nehmen, indem es Transaktionen außerhalb der Kette verarbeitet und so die Skalierbarkeit und Effizienz des gesamten Ökosystems steigert.

Solaxy ist für Solana, was Arbitrum für Ethereum ist - mit einem wichtigen Unterschied: Während Arbitrum Ethereums Skalierungsprobleme löst, verbessert Solaxy ein bereits gut funktionierendes System. Das Entwicklungsteam hat bereits beachtliche Fortschritte erzielt, darunter den Start des Block Explorers im Testnetz, das Erreichen von 140KB/s Datenverfügbarkeit auf dem Solana-Hauptnetz und stetige Fortschritte beim ambitionierten Ziel von 10.000 TPS Durchsatz.

Letzte Chance für den Solaxy-Presale

Der Solaxy-Vorverkauf scheint in die Endphase zu gehen. Aktuell kostet ein $SOLX-Token 0,001704 Dollar, aber der Preis wird in den nächsten 30 Stunden steigen, was für interessierte Anleger eine letzte Gelegenheit zum Einstieg zu den aktuellen Konditionen darstellt.

Für alle, die am Solaxy-Projekt teilnehmen möchten, ist der Prozess unkompliziert: Besuchen Sie die offizielle Website von Solaxy, verbinden Sie Ihre Wallet (wobei Best Wallet empfohlen wird) und sichern Sie sich Ihre $SOLX-Token. Angesichts der starken Entwicklung von Solana und der vielversprechenden Technologie hinter Solaxy könnte dies eine interessante Gelegenheit für Investoren sein, die von der wachsenden Solana-Infrastruktur profitieren möchten.

